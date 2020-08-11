ABD’de lüks mağazalar yağmalandı

Göstericiler, çıkan olaylarda şehrin alışveriş bölgesi olarak bilinen Magnificent Mile’da bulunan lüks mağazaların camlarını kırarak yağmaladı. Bazı bölgelerde ise eylemcilerin üzerine ateş açıldı. Olayların büyümesinin ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.