Dünya

ABD’de lüks mağazalar yağmalandı

11 Ağustos 2020
Lüks mağazalar yağmalandı

ABD’nin Chicago kentinde lüks mağazalar vatandaşlar tarafından yağmalandı. Polis, 100’den fazla kişiyi gözaltına aldı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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