Yürürken kafasına İngiliz anahtarı saplandı

\u00c7in'de y\u00fcr\u00fcmekte olan bir yayan\u0131n kafas\u0131na \u0130ngiliz anahtar\u0131 sapland\u0131. \u00dc\u00e7 d\u00f6rt saatlik operasyonla kafas\u0131ndaki metal \u00e7\u0131kart\u0131lan adam\u0131n sa\u011fl\u0131k durumunun stabil oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n\r\n\u00c7in Halk Cumhuriyeti'nde bir ki\u015fi \u00f6l\u00fcm\u00fcn k\u0131y\u0131s\u0131ndan d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\nLiaoning eyaletindeki yerel bas\u0131n\u0131n haberine g\u00f6re 50 ya\u015f\u0131nda bir erkek yolda y\u00fcr\u00fcyordu.\r\n\r\nYayan\u0131n kafas\u0131na sekizinci kattan bir \u0130ngiliz anahtar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc. Ucu a\u00e7\u0131k ve dik bir \u015fekilde d\u00fc\u015fen kurba\u011fac\u0131k talihsiz adam\u0131n kafas\u0131na sapland\u0131.\r\n\r\n\r\nLiaoshen Evening News'te yer alan bilgilere g\u00f6re yaralanan adam tedavisi i\u00e7in hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Anahtar\u0131n \u00fc\u00e7 saatlik bir operasyonla \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\u0130ngiliz anahtar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcren i\u015f\u00e7inin yukar\u0131da klima montaj\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 bu s\u0131rada aletin elinden kayd\u0131\u011f\u0131 ifade edildi. Yaralanan adam\u0131n ad\u0131 a\u00e7\u0131klanmazken durumunun sabit oldu\u011fu bildirildi.\r\n\r\n\r\n\r\n