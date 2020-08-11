Yürürken kafasına İngiliz anahtarı saplandı

Çin Halk Cumhuriyeti’nde bir kişi ölümün kıyısından döndü.

Liaoning eyaletindeki yerel basının haberine göre 50 yaşında bir erkek yolda yürüyordu.

Yayanın kafasına sekizinci kattan bir İngiliz anahtarı düştü. Ucu açık ve dik bir şekilde düşen kurbağacık talihsiz adamın kafasına saplandı.

Liaoshen Evening News’te yer alan bilgilere göre yaralanan adam tedavisi için hastaneye götürüldü. Anahtarın üç saatlik bir operasyonla çıkartıldığı belirtildi.

İngiliz anahtarını düşüren işçinin yukarıda klima montajı yaptığı bu sırada aletin elinden kaydığı ifade edildi. Yaralanan adamın adı açıklanmazken durumunun sabit olduğu bildirildi.