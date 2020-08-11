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Çinli firma 3’üncü faz aşı deneylerini Suudi Arabistan’da yapacak

11 Ağustos 2020
Ad5-nCOV

Çinli ilaç şirketi CanSino, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının 3. aşama klinik denemelerini Suudi Arabistan’da yapacağını bildirdi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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