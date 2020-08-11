Çinli firma 3’üncü faz aşı deneylerini Suudi Arabistan’da yapacak

Çinli ilaç şirketi CanSino, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının 3. aşama klinik denemelerini Suudi Arabistan’da yapacağını bildirdi.

“Ad5-nCOV” adlı aşı adayının 5 bin sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi planlanıyor. “Clinical Trials Arena” internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin Çin Askeri Tıp Akademisi’ne bağlı Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü ile ortak geliştirdiğiadayının 5 bin sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi planlanıyor. Deneme, Riyad, Dammam ve Mekke şehirlerinde oluşturulacak test merkezlerinde yürütülecek. Soğuk algınlığına yol açan zararsız bir adenovirüs aracılığıyla insan vücuduna Covid-19’un genetik bileşenleri aktararak bağışıklık tepkilerini uyandırmayı hedefleyen Ad5-nCOV’un güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği 1. ve 2. aşama klinik denemeleri Çin’de yapılmıştı. Bir başka şirket, Sinopharm, Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Vuhan Biyoloji Ürünleri Enstitüsü iş birliğinde geliştirdiği Covid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemenin çalışmalarına geçen ay Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabi’de başlamıştı.

ÇİN’DEKİ AŞI ÇALIŞMALARI

Covid-19’un ortaya çıktığı Çin’de de 8 aşı adayının klinik denemeleri sürüyor. Bunlardan 4’ü birinci, 4’ü ikinci aşamada insanlar üzerinde test ediliyor. CanSino, Sinopharm ve Sinovac gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlar ile iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor. CanSino’nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde geliştirdiği “Ad5-NCov”, SinoVac’ın geliştirdiği “CoronaVac” ve Sinopharm’ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Askeri Tıp Akademisi ile geliştirdiği aşı adayı en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

27 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA