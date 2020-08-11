Başbakan ve Cumhurbaşkanına geçen ay amonyum nitrat uyarısı gönderildi

L\u00fcbnan, Beyrut Liman\u0131'nda ya\u015fanan patlamay\u0131 atlatmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, Temmuz ay\u0131nda \u00fclkenin Cumhurba\u015fkan\u0131 ve Ba\u015fbakan\u0131'n\u0131n 12 numaral\u0131 hangardaki amonyum nitrat konusunda uyar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Patlama sonras\u0131 bask\u0131lar nedeniyle Ba\u015fbakan Diyab h\u00fck\u00fcmeti d\u00fcn istifas\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\nL\u00fcbnan'\u0131n ba\u015fkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ili\u015fkin \u00f6nemli bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131.\r\n\r\nReuters haber ajans\u0131na verilen bilgilere g\u00f6re Temmuz ay\u0131nda \u00fclkenin liderleri amonyum nitrat\u0131n yaratt\u0131\u011f\u0131 tehlikeler konusunda uyar\u0131ld\u0131.\r\n\r\nBeyrut Liman\u0131'ndaki 12 numaral\u0131 hangarda uzun s\u00fcre uygunsuz ko\u015fullarda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat i\u00e7in bir rapor haz\u0131rland\u0131.\r\n\u00c7ALINMA VE PATLAMA TEHL\u0130KES\u0130\r\nRaporda patlay\u0131c\u0131 \u00f6zelli\u011fi bulunan maddenin uygunsuz ko\u015fullarda tutuldu\u011fu belirtildi. S\u00f6z konusu hangarda hi\u00e7bir g\u00fcvenlik \u00f6nleminin al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekilirken amonyum nitrat\u0131n kolayca \u00e7al\u0131nabilece\u011fine de\u011finildi.\r\n\r\nHangar\u0131n d\u0131\u015far\u0131dan eri\u015fime a\u00e7\u0131k oldu\u011fu ve duvarlar\u0131nda yer yer yar\u0131klar oldu\u011fu raporland\u0131. El yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131larda s\u0131k\u00e7a kullan\u0131lan amonyum nitrat\u0131n kolayca ter\u00f6rist gruplar taraf\u0131ndan ele ge\u00e7irilebilece\u011fine dikkat \u00e7ekildi.\r\n\r\nUlusal G\u00fcvenlik Direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan rapor, 20 Temmuz tarihinde Cumhurba\u015fkan\u0131 Mi\u015fel Avn ve Ba\u015fbakan Hasan Diyab'a g\u00f6nderildi.\r\n\r\nBu tarihten yakla\u015f\u0131k iki hafta sonra L\u00fcbnan'\u0131 harabeye \u00e7eviren patlama ger\u00e7ekle\u015fti. 25 kilometre yar\u0131\u00e7ap\u0131nda etkili olan patlama nedeniyle ekonomik darbo\u011fazdaki \u00fclkede 10-15 milyar dolarl\u0131k hasar meydana geldi.\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Avn ge\u00e7en hafta yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada s\u00f6z konusu amonyum nitrat konusunda daha \u00f6nce bilgilendirildi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti. Avn tehlikenin bildirilmesinin ard\u0131ndan kurmaylar\u0131na "ne gerekiyorsa yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in" talimat verdi\u011fini aktarm\u0131\u015ft\u0131.\r\nH\u00dcK\u00dcMET \u0130ST\u0130FA ETT\u0130\r\nL\u00fcbnan'da uzun m\u00fczakereler sonucu Ocak ay\u0131nda kurulan Hizbullah destekli Hassan Diyab h\u00fck\u00fcmeti patlaman\u0131n ard\u0131ndan gelen bask\u0131lara dayanamad\u0131.\r\n\r\nD\u00fcn yap\u0131lan kabine toplant\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ba\u015fbakan Diyab ve kabinesi istifa karar\u0131 ald\u0131.\r\n\r\nL\u00fcbnan Cumhurba\u015fkan\u0131 Mi\u015fel Avn, istifas\u0131n\u0131 sunan Ba\u015fbakan Hassan Diyab'dan yeni h\u00fck\u00fcmet kuruluncaya kadar g\u00f6revini s\u00fcrd\u00fcrmesini istedi.\r\n\r\n