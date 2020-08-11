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Başbakan ve Cumhurbaşkanına geçen ay amonyum nitrat uyarısı gönderildi

11 Ağustos 2020
beyrut limanı patlama

Lübnan, Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamayı atlatmaya çalışırken, Temmuz ayında ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’nın 12 numaralı hangardaki amonyum nitrat konusunda uyarıldığı ortaya çıktı. Patlama sonrası baskılar nedeniyle Başbakan Diyab hükümeti dün istifasını duyurmuştu.


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