Dıştan bitirme sınav tarihleri açıklandı

Milli Eğitim ve kültür Bakanlığı 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Dönemi Dıştan bitirme sınav tarihlerini açıkladı.
Açıklama şöyle:
2020-2021 Öğretim Yılı YAZ DÖNEMİ Dıştan Bitirme Sınavları Hakkında Duyuru
2020-2021 Öğretim Yılı YAZ DÖNEMİ Dıştan Bitirme Sınavları aşağıda belirtilen okullarda 02.06.2021 – 17.06.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. (İlkokulların Dıştan Bitirme Sınavları 07.06.2021 günü yapılacaktır.)
İlgililerin 24.05.2021 – 31.05.2021 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
DIŞTAN BİTİRME SINAV MERKEZLERİ
İlkokul Dıştan Bitirme…………………Atatürk İlkokulu – Lefkoşa
Ortaokul Dıştan Bitirme…………..Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa
Lise Dıştan Bitirme…………………..Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa
Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme ..Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa
Meslek Lisesi Dıştan Bitirme ………….Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa
Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme…….. Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa