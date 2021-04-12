ALBANK’ın başarısı ders konusu oldu

ALBANK’ın Pazarlama stratejileri ve bankacılık sektöründe göstermiş olduğu başarılar Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde Doktora öğrencileri için ders konusu oldu.

2016 yılında faaliyete geçen ve 5’nci yılını doldurmadan pazar payı ve büyüme oranı ile ön plana çıkan ALBANK’ın sektördeki başarısı dikkat çekmeye devam ediyor.

2016 yılında ING Bank’ın KKTC’deki operasyonlarını satın alan, 2017 yılında ise HSBC Bank’ın KKTC’deki bankacılık operasyonlarını bünyesine katan ALBANK, Ticari ve Bireysel bankacılıkta fark yaratarak pazar payını hızla artırıyor. Özellikle Kredi Kartı piyasasında önemli bir oyuncu olarak sektöre giriş yapan ve bir proje bankası olarak yoluna devam eden ALBANK, sektörde göstermiş olduğu başarını 2019 yılında Vergi Rekortmenleri sıralamasında da 34’ncü sırada yer alarak taçlandırmıştır.

2020 yılında bankacılık sektöründe en hızlı büyüyen 2. Banka konumundaki Albank’ın başarısı örnek olay olarak, Doktora öğrencileri için hazırlanan derste Zoom uygulaması üzerinden anlatıldı. Genel Müdür Yardımcısı Şükrü CAN Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören öğrencilere ‘Pazarlama Stratejileri Yönetimi’ dersinde Albank’ın Pazarlama stratejileri ile ilgili sunum yaptı.

ALBANK’ın başarı hikâyesini doktora öğrencilerine aktaran Şükrü CAN; “5 yıl içerisinde bankamız hızlı ve karlı bir büyüme göstermiştir. Bu başarının arkasında; doğru zamanda doğru stratejileri uygulamamızın, doğru ürünü müşterilerimize sunmamızın, netlik, şeffaflık, Müşterilerimiz ile Kazan – Kazan ilkemizi sürekli göz önünde tutmamızın, çok farklı sektörlerde müşterilerimizin özelinde çözüm ortağı olmak için farklı modeller geliştirmemizin ve önermemizin başarı grafiğimizin yükselmesinde etkisi çok büyük olmuştur. ” şeklinde konuştu.

Can, Albank adına öğrencilere sunum yapıp pazarlama stratejilerini paylaşmanın kendisi için keyifli bir tecrübe olduğunu belirterek, ALBANK’ın yeni projeler ve doğru hamleler ile büyümeye devam edeceğini vurguladı.