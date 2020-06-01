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Dini liderlerden ırkçı saldırıya kınama

1 Haziran 2020
Caminin duvarına yazılan İslam karşıtı yazılar


Kıbrıs’taki dini liderler Limasol’daki Köprülü Cami’ye yapılan saldırıyı kınadı.
İsveç Büyükelçiliği tarafından yürütülen Kıbrıs Barış Sürecinin Dini Yolu ofisinden, Müslüman, Rum Ortodoks, Latin, Maronit Ortodoks dini liderleri adına ortak bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Köprülü Cami’ye yanıcı maddelerle saldırıldığı ve ırkçılık ve yabancı düşmanlığı içeren duvar yazıları yazıldığına dikkat çekilerek vandallık eyleminden üzüntü duyulduğu ve kınandığı kaydedildi.

Kutsal ibadet yerlerine yapılan her türlü saldırının kınandığı belirtilen açıklamada, bunun ibadet özgürlüğünü, yakınlaşmayı ve insan haklarını ilerletmek için çalışan tüm kesimlere saygısızlık olduğu vurgulandı.


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