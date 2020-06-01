Akıncı: Tüm aile yakınları başta olmak üzere, Göçmenköy ve tüm Lefkoşalılara başsağlığı dilerim

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün vefat Zehraba, İsmail Kemal ve Sevil Görgüner’e Allahtan rahmet , geride kalanlara başsağlığı ve sabır diledi

İşte o paylaşım:

Zehrabamızı da maalesef kaybettik. Belediye başkanlığı dönemimden başlayan tanışıklığımız eksilmeyen karşılıklı sevgiyle bugünlere kadar geldi. Tanıyan herkesin sevip saydığı Göçmenköy ve Lefkoşa’nın sembol ismi Zehrabamıza Allah’tan rahmet, tüm aile yakınları başta olmak üzere, Göçmenköy ve tüm Lefkoşalılara başsağlığı dilerim.

Ne yazık ki bugünkü üzücü haberler bununla sınırlı değil ; değerli akademisyen İsmail Kemal ve Lefkoşa’nın sevilen simalarından Sevil Görgüner’in vefat haberi de ulaştı. Her ikisine de Allahtan rahmet , geride kalanlara başsağlığı ve sabır dilerim.