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Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı

1 Haziran 2020
Acun Ilıcalı


Survivor 2020 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde olan Acun Ilıcalı, yeni yaşını kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kutladı.

Ilıcalı, sevgilisiyle doğum günü pastası üflerken çekilen fotoğrafını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 51. yaş gününü Dominik Cumhuriyeti’nde çalışma arkadaşları ve sevgilisiyle kutladı. Doğum gününde birden çok pasta üfleyen Acun, mutlu anlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı

SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Survivor’da yeni oyunun çekimlerinin yapıldığı alana arabayla giren Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, doğum günü pastasıyla Acun’a sürpriz yaptı.

Acun Ilıcalı, Survivor’daki doğum günü kutlamasının videosunu ve aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile çekilen fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Ilıcalı paylaşımına “Hayatımın en uzun doğum günüydü. 3 kıtada kutladım. Kutlayan herkese çok teşekkürler, iyi ki varsınız” notunu yazdı.

ADADA MAHSUR KALDI

21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya, sevgilisi Acun Ilıcalı’yı görmeye gittiği Dominik’te koronavirüs önlemleri kapsamında mahsur kaldı. Adada eğlenceli vakit geçiren Altunkaya, sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.


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