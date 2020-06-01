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Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Kuşos saldırı ile ilgili açıklama yaptı

1 Haziran 2020
Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis


Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kuşos Limassolʼdaki Köprülü Camiiʼne yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. “Cumhurbaşkanı Sn. Nikos Anastasiadis, suçluların çıkarılması konusunda kati talimat verdi.” dedi

İşte o açıklamalar:

“Kıbrıs Hükümeti, Limassolʼdaki Köprülü Camiiʼne yapılan vandallığı en şiddetli şekilde kınıyor.

İbadethanelere karşı yapılan bunun gibi eylemler, nereden gelirlerse gelsinler, kabul edilemez.

Cumhurbaşkanı Sn. Nikos Anastasiadis, ilk andan itibaren olayın derinden araştırılması ve suçluların çıkarılması konusunda kati talimat verdi.”



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