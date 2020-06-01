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Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu

Türkiye'de koronavirüs ölüm ve vaka sayıları azalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 974 hasta ise taburcu oldu.

1 Haziran 2020
Türkiye
Türkiye Sağlık Bakanlığı yeni verileri açıkladı


Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 827 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 164 bin 769 ve can kaybının 4 bin 563 olduğunu, 974 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 128 bin 947’ye ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Twitter’dan paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, bugün 31 bin 525 test yapıldı, 827 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Türkiye veri

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 130 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 70 bin 719, vaka sayısı 164 bin 769, vefat sayısı 4 bin 563 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 651, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 283, iyileşen hasta sayısı 128 bin 947 oldu.

“DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR”

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur” ifadelerini kullandı.


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