Dikkat elektrik kesintisi olacak!

Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova’ya yarın 09:00 ile 10:00 arası elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesintinin orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmalarından dolayı olacağı kaydedildi.
Gazimağusa harika mahallesinde 7 saatlik elektrik kesintisi olacak
Proje çalışmaları dolayısıyla yarın Gazimağusa Harika Mahallesi’nde 7 saatlik elektrik kesintisi olacağı kaydedildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 09.00-16.00 saatleri arası Harika Mahallesi’ndeki Çimen Sokak ve civarına elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.