Peditari Kurumu, Çocuk İzlem Merkezi kurulmasının önemine değindi

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Gülten Erçal, çocuk istismarı mücadelesinde önemli rolü bulunan çocuk izlem merkezlerinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulması gerektiğini belirtti.

Erçal, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda çocuklara yönelik istismar vakalarında artış görüldüğüne işaret ederek, sık görülen ve önemli bir sağlık sorunu olan çocuk istismarı tanısında güçlüklerle karşılaştıklarını ifade etti.

Gülten Erçal, yasaların olgular karşısında yetersiz kalması ve sağlık alanında çocuk izlem merkezi gibi merkezlerin hayata geçirilmemesinin, istismarla etkili bir mücadele yapılmasındaki en önemli engeller olduğunu kaydetti.

Erçal, “Çocuk izlem merkezleri, istismara uğrayan çocukların tekrardan travmatize edilmesini engellemek amacıyla kurulmuş ve çocuk haklarını korumayı en üst düzeyde tutmayı hedefleyen merkezlerdir. Günümüzde Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede etkin bir hizmet vermektedir” dedi.

Gülten Erçal, sosyal hizmet uzmanlarının sayısının artırılması, Sosyal Hizmet Dairesi’nin güçlendirilmesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde Sosyal Hizmet Bölümü kurulması, çocuk mahkemeleri ve çocuk ıslah evlerinin hayata geçirilmesi, çocuk polis biriminin kurulması, mağdur çocukların veya tanık olanların ulaşabileceği 24 saat hizmet veren ihbar hattı kurulması gibi adımların bir an önce yeni hükümet tarafından atılmasını beklediklerini ifade etti.