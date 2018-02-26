MDP: Dünya üzerinde zulüm gören tüm Türklerin acılarını paylaşıyoruz

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), “26 Şubat 1992’de Azerbaycan’da gerçekleştirilen Hocalı katliamının yıldönümünde, dünya üzerinde zulüm gören tüm Türklerin acılarını paylaştığını” belirtti.



MDP’den yapılan yazılı açıklamada, “Hocalı katliamında hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızı rahmetle anarken, bu katliamı gerçekleştiren gözü dönmüş Ermeni canilerin hala cezalandırılmadıklarını da hatırlatmak isteriz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yakın tarihin değişik dönemlerinde Saraybosna’da, Azerbaycan’da, Kerkük’te, Doğu Türkistan’da, Myanmar’da, Türkmen Dağı’nda etnik temizlik adı altında Türklerin katledilmesine göz yumulduğu kaydedilerek, göz yuman tüm uluslar kınandı.