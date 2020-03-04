KıbrısManşet

Dikkat elektrik kesintisi olacak!

4 Mart 2020
Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!

İskele bölgesinde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, belirtilen saatler arası Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT (İskele), İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümüne enerji verilemeyecek.

Girne Karaoğlanoğlu Caddesi ve Ship in Hotel civarına da bugün bir süre elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek elektrik kesintisi, alçak gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.

Öte tandan, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle bugün Gaziveren’de; anaokulu, spor kulübü, kahveler bölgesi ve Big Orange Garden Center civarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında olacak.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Arıklı: Başbakana birilerinin ülkede politika yapması gerektiğini hatırlatmasında fayda var

Arıklı: Başbakana birilerinin ülkede politika yapması gerektiğini hatırlatmasında fayda var

3 Mart 2020
Photo of Karaoğlanoğlu Caddesi ve civarında elektrik kesintisi

Karaoğlanoğlu Caddesi ve civarında elektrik kesintisi

3 Mart 2020
Photo of İskele’de elektrik kesintisi

İskele’de elektrik kesintisi

3 Mart 2020
Photo of EL-SEN: Kadına şiddet ülke olarak bir gerçeğimizdir

EL-SEN: Kadına şiddet ülke olarak bir gerçeğimizdir

3 Mart 2020
Photo of Ekim 2020’de yeni ehliyetlere geçilecek

Ekim 2020’de yeni ehliyetlere geçilecek

3 Mart 2020
Photo of İncirli: Yaşanan yangın bir binanın yanmasının ötesinde

İncirli: Yaşanan yangın bir binanın yanmasının ötesinde

3 Mart 2020
Photo of Oğuz: Türkiye’den gelen suyla KKTC yeniden doğdu

Oğuz: Türkiye’den gelen suyla KKTC yeniden doğdu

3 Mart 2020
Photo of Creditwest Bank hastanenin onarımı için katkıda bulunacak

Creditwest Bank hastanenin onarımı için katkıda bulunacak

3 Mart 2020
Photo of Pilli: Sigorta, sorumluluğunda olan yerlerin tazminini üstlenecek

Pilli: Sigorta, sorumluluğunda olan yerlerin tazminini üstlenecek

3 Mart 2020
Photo of Reebok’ın yeni marka yüzü Hazar Ergüçlü oldu

Reebok’ın yeni marka yüzü Hazar Ergüçlü oldu

3 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı