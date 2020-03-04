Bir çınar daha göçtü

Gazeteniz yazarlarından duayen radyocu, yayıncı, gazeteci Hüseyin Kanatlı 89 yaşında hayata veda etti

İLK SUNUCULARDAN: Kıbrıs Türkü’nün ilk sunucularından biri olarak bilinen Hüseyin Kanatlı, yıllarca Bayrak Radyosu’nda “Plak Yarışı”, “Merhaba Dostlar” ve “Askerin Saati” programları ile belleklerde yer etmişti

Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Hüseyin Kanatlı, hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nde dün sabah yaşamını yitiren Kanatlı, 89 yaşındaydı.

Kıbrıs Türkünün ilk sunucularından biri olarak bilinen Hüseyin Kanatlı, 1959 yılında Kıbrıs Radyo Yayın Korporasyonu Türkçe Bölümü’nde başladığı radyoculuğu, bir röportajında, “bizim çocuğumuz, biz de onun çocuğu” dediği BRT’de sürdürmüş, uzun yıllar ağırlıkla müzik programları yapmıştı.

Hüseyin Kanatlı, geçtiğimiz yıllarda Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) yayımlanan, Nezire Gürkan’ın kendisiyle yaptığı röportajında mesleğe olan tutkusunu, “Mikrofon başında ölmek istiyorum. Bu iş tutku işi, aşk işi… Ben bu işe aşığım” diyerek ifade etmişti.

Filen emekli olduktan sonra da yayıncılığı ve gazeteciliği bırakmayan Hüseyin Kanatlı, gazeteniz Havadis’te de uzun yıllar yazılar yazmıştı.

Asıl mesleği öğretmenlikti

Asıl mesleği öğretmenlik olan Kanatlı’ya 2 yıl kadar önce, öğrencileri arasında olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Kıbrıs Türk kültür ve sanat hayatı ile radyo, televizyon, gazete yayıncılığına verdiği eşsiz emeklerden ötürü anı plaketi takdim edilmiş; Akıncı, Hüseyin Kanatlı’nın basın, yayın ve televizyonculuk dünyasına ve topluma verdiği hizmetler ile her zaman hatırlanacak bir çınar olduğunu kaydetmişti.

Kanatlı da, 70 yıl boyunca kamu hizmeti verdiğini ve icra ettiği mesleği bir meslekten ziyade bir zevk olarak tanımladığını dile getirmiş, yapmış olduğu kamu hizmetlerinin, Akıncı tarafından anı plaketi ile onurlandırılmasının çok büyük bir manevi değeri olduğunun altını çizmişti.

Ayrı kare

Hüseyin Kanatlı kimdir?

Kıbrıs Türk halkının ilk sunucularından biri olarak bilinen Hüseyin Kanatlı, uzun yıllar radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgilenmiş, “Plak Yarışı”, “Merhaba Dostlar”, ve “Askerin Saati” programları ile toplumsal bellekte yer etmiş bir edebiyat ve müzik tutkunu olarak biliniyor.

1931 yılında Baf’ta doğan Kanatlı, ilkokulu Baf’ta ve Lefke’de okudu.

1949 yılında ise Kıbrıs İslam Lisesi’nden mezun olan Hüseyin Kanatlı, Güzelyurt’taki Öğretmen Koleji’ne girer ve 1951 yılında Binatlı’da öğretmen olarak meslek hayatına başlar. 1959 yılında radyoculuğa başlayan Kanatlı, hazırladığı müzik programlarının yanı sıra yaptığı tarihi ve milli programlar ile de tanınır.

Hüseyin Kanatlı 30 yıllık hizmetin ardından 1990 yılında BRT’den emekli oldu. Emekli olduktan sonra da gzeteniz Havadis dahil birçok yayın kuruluşuna katkıları bulunan Kanatlı’nın 2 kızı bulunuyor.

Gazeteciler Birliği: Kanatlının ölümü camiamızı yasa boğdu

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Hüseyin Kanatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Birlik, radyo ve televizyon yayıncılığının tanınmış, önemli isimlerinden Hüseyin Kanatlı’nın ebediyete intikalinin tüm camiayı yasa boğduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun efsane isimlerinden Kanatlı’ya Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine de başsağlığı diledi.

Akıncı’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyasının önemli ismi Hüseyin Kanatlı’nın yaşama gözlerini yumması nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

“Az önce sevgili hocam Hüseyin Kanatlı’nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyası ulu bir çınarını kaybetti. Ülkemizin kültür ve sanat hayatı ile radyo, televizyon, gazete yayıncılığına verdiği emekleri asla unutulmayacak. Güzel Türkçesiyle bizlere ulaşan güçlü sesi hep kulaklarımızda olacak. Yayıncılık dünyası ve tüm halkımızın başı sağolsun.”

Çavuşoğlu: Basın camiasının başı sağolsun

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Hüseyin Kanatlı’nın verdiği emekler ve öğrettikleri ile toplumda yer etmiş büyük bir değer olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu yayınladığı taziye mesajda, “Kıbrıslı Türklerin ilk sunucusu olarak bilinen ve Kıbrıs Türk tarihine damgasını vurmuş, duayen radyocu, yayıncı, gazeteci, öğretmen Hüseyin Kanatlı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Verdiği emekler ve öğrettikleri ile toplumumuzda yer etmiş, büyük bir değerimizi kaybettik” dedi.

Çavuşoğlu merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm basın camiasına başsağlığı diledi.