Devrim Barçın: Vakıflar İdaresi yönetiminin çiftlik yönetimini geçti

Ardından CTP Milletvekili Barçın konuşmasına devam etti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi’nin 7 ay için Yangın Hazır Kuvvet ekipleri aldığına değinen Barçın, bu kişilerin İş Yasasına aykırı şekilde haftada 6 gün, günde 12 saat çalıştırıldığını belirtti.

“Devlet kendi eliyle emek sömürüsü yapıyor” diyen Barçın, İş Yasası’nda bunun suç olduğuna dikkat çekti. Bu konuda cevap beklediklerini dile getiren Barçın, Orman Dairesi’nin yasaya aykırı sözleşme yaptığını belirtti.

KKTC İstatistik Kurumu’nun çok önemli bir kurum olduğunu ifade eden Barçın, kuruma başkan atanmamasına karşın vekalet eden başkan yardımcısının 3 ay bir gününün dolmasının ardından Orman Dairesi’nin müşavir müdürünün kuruma başkan atandığını söyledi.

“Emekliliğine bir yıldan az kalan ve alanıyla ilgili olmayan Orman Dairesi’nden gelen bir kişiyi İstatistik Kurumu’na başına başkan atanmasını” eleştiren Barçın, CTP’nin iktidara geldiği ilk gün 3’lü kararname kapsamını daraltacağını, müdür atamalarını siyasi atamadan çıkarılacağını, liyakata dayalı KHK aracılığıyla daimi olarak atamaları sağlayacağını ifade etti.

“Vakıflar İdaresi yönetiminin çiftlik yönetimini geçtiğini” savunan Barçın, “Vakıflar İdaresi’nden bir memuru kurumun münhal sınavıyla ilgili dava açtı diye, Vakıflar İdaresi Başkanı’nın söz konusu ikşinin bilgisayarını kapatıp, hakkında soruşturma açtığını” kaydetti.

“Hangi kamu idaresi 7 tane ek bütçe açar?” diye soran Devrim Barçın, Vakıflar İdaresi Başkanı’nı eleştirerek, “Vakıflar İdaresi bitiyor. El atın bu adama… Mevduatları çatır çatır yemeye başladı” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yerinden söz alarak, ek bütçe konusunda Vakıflar İdaresi’ne gereken ikazın yapıldığını kaydetti. Barçın ise, iki tane daha ek bütçe hazırlandığı konusunda uyarıda bulundu.