Devrim Barçın: 12 bin 272 kişi asgari ücretin altında emekli maaşı alıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar devam ediyor.

-Barçın

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “UBP’nin Sigorta Emeklilerini İçine Düşürdüğü Haller” konulu güncel konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un bir gazetedeki demecine değinen Barçın, marta kadarki hayat pahalılığının yüzde 8.16, nisan ayı hayat pahalılığının da buna eklenmesiyle 4 aylık yüzde 10-11’lik bir hayat pahalılığının ortaya çıkacağını söylediğine işaret etti. Barçın, Taçoy’un yüzde 8.16’yı nereden bulduğunu sordu. Barçın, enflasyonla ilgili verilerde yetkilinin DPÖ değil İstatistik Kurumu olduğunu dile getirdi.

4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için harcaması gereken rakamın 13 bin 247 TL olduğunu söyleyen Barçın, “Burada aslında bir algı operasyonu var… Asgari ücreti yine hayat pahalılığının altında belirleme operasyonu yapılıyor” dedi.

Ülkede 25 yıl özel sektörde çalışan bir emekçi minimum bir asgari ücret maaş alırken alırken, UBP’nin bunu yüzde 60-70 düşürdüğünü kaydeden Barçın, sadece özel sektörde sigortaya prim yatıran ve sigortadan emekli maaşı alan 31 bin 3 kişinin, 12 bin 272’sinin asgari ücretin altında emekli maaşı aldığını, bu sayının her gün arttığını kaydetti..

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise yerinden söz alarak, beklenen hayat pahalılığının yüzde 10-11 olduğunu belirtti.

Asgari ücreti, komisyonun belirlediğini dile getiren Bakan Taçoy, asgari ücretin piyasadaki alım gücünü artırdığını, çalışanların alım gücü artırdığını ancak küçük işletmelerin kapatılmasına kadar giden bir serüven olduğunu söyledi. Taçoy, asgari ücretin olumlu ve olumsuz yanlarının beraber değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kamu çalışanlarına verilecek hayat pahalılığının altında olmayacak bir artışı asgari ücrete verme hedefinde olduklarını dile getiren Taçoy, sigortaların artı pozisyonunu artırmak istediklerini belirtti.

Bakan Taçoy, prim desteği konusunun hesaplarını yaptıklarını, piyasanın alım gücünü artırmak, işçi sayıları azlatılmadan ekonomik çarkların daha hızlı dönmesini sağlamak istediklerini söyledi.



Bakan Taçoy, kamu görevlisine bir artış yapılacaksa, asgari ücretliye de artış yapılacağını belirterek, ancak üretim sektörleri de desteklenerek, yola devam edileceğini belirtti.