Filiz Besim: Fidan dikimi tarihteki en kötü düzeyde

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Orman Dairesi Yaza Ne Kadar Hazırdır?” konulu güncel konuşma yaptı.

Doğal afetlerin kader olmadığını ifade eden Besim, siyaset kurumunun bu anlamda çok büyük bir görevi olduğunu kaydetti. Besim, yaz ayı yaklaşırken orman yangınlarıyla ilgili uyarıda bulunmak amacıyla konuşma yaptığını dile getirdi.

İklim değişikliğinin etkilerinin daha çok hissedildiği bugün ormanların kaderine terk edildiğini ve sahipsiz bırakıldığını ifade eden Besim, Ormanlar ve Orman Dairesi’nin gerçek bir çöküşte olduğunu belirtti.

Orman Dairesi ihmal edildiği için kurumsal gücünü kaybettiğini kaydeden Besim, Orman Dairesi mühendisi sayısının 8’e düştüğünü söyledi.

Orman Dairesi’nin 3 asli görevi olduğunu dile getiren Besim, bunları, yangınla mücadele etmek, ağaçlandırma faaliyetleri, zararlılara mücadele olarak sıraladı.

Çam kese böceği ile mücadele konusunda da eleştirilerde bulunan Filiz Besim, çam kese böceğiyle havadan mücadelenin eylülde başlaması gerektiğine dikkat çekti.

Fidan dikimi çalışmalarının sekteye uğradığını belirten Besim, “Fidan dikimi tarihteki en kötü düzeyde…” dedi. Bu durumda hiçbir mazeret kabul edilemeyeceğini ifade eden Filiz Besim, ülkede çok ciddi bir ağaçlandırma faaliyetine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yangınlara hazır olunduğunu söylemenin “saflık” olacağını dile getiren Besim, yangın emniyet şeritleri ve kuru otların temizlenmesi gerektiğini kaydetti. Orman Dairesi’nin personel eksikliği nedeniyle yangınlarda araçların efektif bir şekilde kullanılamadığını ifade eden Besim, Avrupa Birliği finansmanı ile kurulan sistemlerin atıl duruma düştüğünü söyledi.

Yaz boyu sürekli konuşlandırılacak bir helikopterin kiralanması ve Güney Kıbrıs’la iş birliği yapılmasının önemini belirten Besim, yangın durumunda koordinasyonun tek bir merkezden yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Yangınlara karşı ciddi bir hazırlık içinde olunması gerektiği uyarısında bulunan Besim, “İktidara geldiğimiz zaman yeşil politikalar uygulanacak” dedi.

-Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise eleştirilere yanıt verdi. Orman konusunun önemli bir konu olduğunu belirten Oğuz, geçen yıl yangınlardan sonra konuların toplantıda masaya yatırıldığını belirtti.

Devrim Barçın’ın Yangın Hazır Kuvvet ekibinin çalışma şartları açısından söylediğinin doğru olduğunu belirten Oğuz, mevsimlik işçi sayısının 200’e yükseltilmesi talepleri olduğunu, ancak kaynak sorunu olduğunu kaydetti.

KKTC’de orman meslek lisesi olmadığını ancak Orman Dairesi’nin münhal kriterlerinde bunun talep edildiğini dile getiren Oğuz, yasa değişikliğinin Bakanlar Kurulu’nda ele alınıp, Meclis’e gönderildiğini söyledi.

Telsiz ve haberleşme konusunda ihaleye çıkıldığını ve bunun sonuçlandığını dile getiren Bakan Oğuz, Türkiye’den ülkede konuşlanan helikopter yanında GKK’nın helikopterinin de geçen yıl yangınlarda kullanıldığını anlattı. Yangınlar konusunda coğrafi iş birliğinin önemli olduğunu belirten Oğuz, toplum olarak yangınlar konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini kaydetti.

Çam kese böceğiyle ilgili havadan mücadelenin sürekli yapılan mücadele olmadığını belirten Dursun Oğuz, gerekmesi halinde havadan mücadelenin yapılacağını dile getirdi. Bakan Oğuz, üzerlerine düşen görev ne ise bunu yapacaklarını vurguladı.

Fidan dikimi konusunda daha büyük bütçe olması gerektiğini ifade eden Bakan Oğuz, her yıl Orman Dairesi’nin ağaçlandırma planlaması gerektiğini söyledi. Oğuz, daha büyük boyutta ağaçlandırma çalışmaları yapmak zorunda olduklarını belirtti.