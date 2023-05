KKTC, Yapı-Turkeybuild İstanbul Fuarı’na katıldı

Türkiye’de 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı’na (Yapı-Turkeybuild İstanbul Fuarı) bu yıl KKTC’den ilk bir heyet katıldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nün ortak organizasyonuyla KKTC’den Ahmet Şahoğluları Ltd, Glasstech Trading Co Ltd, Sezer Köroğlu Ltd, Velis Ticaret Ltd, Hasan Onalt Sanayi Ltd ve Gürdağ Trading & Industry Ltd fuara katıldı.

Fuarda alüminyum, cam, mobilya, boya, tuğla, konteyner yaşam evi ve inşaat malzemeleri sergilendi. Ayrıca, Velis Ticaret Ltd’in standında Kıbrıs Türk Dayanışma Platformuna da yer verilip, Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü’nün tanıtımı yapıldı.

Fuarda kurulan KKTC stantlarını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu da ziyaret etti.