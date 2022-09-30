Devlet Piyangosu 8 ekim çekilişi çıkana kadar yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Eylül çekilişinin talihlisi, 500 Bin TL’lik çekiliş ikramiyesini bugün daireden teslim aldı.

‘62403’ numaralı bilete isabet eden 500 Bin TL’lik büyük ikramiye, Akdoğan’da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaşımız tarafından daireden teslim alındı. Şanslı vatandaşımız, 500 Bin TL ile birlikte 8 teselli ikramiyesini de teslim alarak, Birim Sorumlusu Turgut Sunalp’a teşekkür etti.

8 Ekim çekilişi ‘çıkana kadar’ yapılacak

Birim Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından yapılan açıklamada; 8 Ekim çekilişinin çıkana kadar çekiliş konseptiyle yapılacağı ve büyük ikramiyenin de 500 Bin TL olarak belirlendiğine vurgu yapıldı.