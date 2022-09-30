3 Tenor konseri yarın Bellapais’te

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında yarın Bellapais’te 3 Tenor konseri yer alacak

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 20’ncisini düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında yarın Bellapais Manastırı’nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tenorlarından Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk, Aykut Çınar ve piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan sahne alacak.

Operalardan seçme aryalar, Napoliten şarkılar ve türkülerin seslendirileceği konser 20:30’da başlayacak.

Festival kapsamında 4 Ekim’de de keman virtüözü Elvin Hoxa Ganiyev ve piyanist Cem Esen Keman sahne alacak. Biletlerinin Deniz Plazalar, biletfest.com ve konser girişinden temin edilebileceği festival 1 Kasım’da sona erecek.