Dev-İş Başkanı Koral Aşam, Türkiye’ye alınmadı

Ülkemizin önde gelen sendikalarından Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Genel Başkanı Koral Aşam, Türkiye’ye giriş yaptığı sırada, İstanbul Havalimanı’nda tutuklandı, cep telefonuna el konuldu, hücreye atıldı. Hakkında N-82 kodlu “Türkiye’ye girişi sakıncalı kişi” kaydı olduğu öğrenilen Aşam’ın bir sonraki uçakla sınır dışı edileceği belirtildi. Dev-İş Başkanı Aşam, Türkiye Petrol-İş sendikasının genel kuruluna katılma daveti aldığı için İstanbul’a seyahat etmişti.
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Tags:dev-işKoral AşamN-92