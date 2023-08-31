Dev-İş Başkanı Koral Aşam, Türkiye'ye alınmadı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ağustos 31, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Dev-İş Başkanı Koral Aşam, Türkiye’ye alınmadı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Koral Aşam

Ülkemizin önde gelen sendikalarından Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Genel Başkanı Koral Aşam, Türkiye’ye giriş yaptığı sırada, İstanbul Havalimanı’nda tutuklandı, cep telefonuna el konuldu, hücreye atıldı. Hakkında N-82 kodlu “Türkiye’ye girişi sakıncalı kişi” kaydı olduğu öğrenilen Aşam’ın bir sonraki uçakla sınır dışı edileceği belirtildi. Dev-İş Başkanı Aşam, Türkiye Petrol-İş sendikasının genel kuruluna katılma daveti aldığı için İstanbul’a seyahat etmişti.

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Tags:dev-işKoral AşamN-92
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