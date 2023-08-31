Fatih Ağıca cezaevine gönderdi

Girne’de meydana gelen ateşli silah ve patlayıcı madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan 38 yaşındaki Fatih Ağıca dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu olguları aktardı. Polis memuru, 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Akdeniz köyünde bir mandırada park halinde bulunan TM 249 plakalı TIR’da yapılan aramada dorse kısmında hayvan yemlerinin içerisinde bir adet 7.65 mm Glock marka, 2 adet 9 mm Astra marka toplam 3 adet silah ve 126 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi. Polis, TIR sürücüsü olan zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını kaydetti. Bulunan silahların Balistik İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydeden polis, zanlının tutuklandıktan sonra karakolda sorgulandığı süre zarfında 4 numaranın sürekli olarak WhatsApp’tan kendisini arandığını belirtti. Polis, zanlıyı sürekli arayan 4 numaradan bir tanesinin Güney Kıbrıs Rum hattına ait olduğunu açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Kamalı Haber