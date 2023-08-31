Hünerlerini sergileyerek dönemi tamamlayacaklar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ağustos 31, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Hünerlerini sergileyerek dönemi tamamlayacaklar

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Hünerlerini sergileyerek dönemi tamamlayacaklar

PG Studio Cimnastik ve Dans Gösterisi, 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak olan gösteri saat 19.00’da başlayacak. Mağusa’nın önde gelen cimnastik ve dans merkezi olan PG Studio bünyesinde bulunan öğrenciler, cimnastik ve dans kategorilerinde yıl boyunca yaptığı çalışmaların ardından gösteride becerilerini sergileyerek dönemi tamamlayacak. PG Studio Direktörü Petek Çağlar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 9 yıldır Mağusa’da faaliyet gösteren stüdyolarının düzenlediği gösteriye tüm halkın davetli olduğunu belirtti.

 


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Tags:PG Studio Cimnastik ve Dans Gösterisi
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