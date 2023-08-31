Süper Lig ve 1.Lig’de 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu. 1.haftanın programı da açıklandı.
1.hafta programı:
AKSA SÜPER LİG
21 Eylül 2023 Perşembe
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya (Saat 19.00)
22 Eylül 2023 Cuma
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke TSK – Yonpaş Dumlupınar (Saat 19.00)
23 Eylül 2023 Cumartesi
Lefkoşa Atatürk Stadı: Göçmenköy İYSK – Yeniboğaziçi DSK
Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK
24 Eylül 2023 Pazar
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami AK – Pera L. Gençler Birliği SK
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova TSK – Doğan Türk Birliği
Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya SK – Cihangir GSK
25 Eylül 2023 Pazartesi
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol – Miracle Karşıyaka ASK (Saat 19.00)
AKSA 1.LİG
23 Eylül 2023 Cumartesi
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi – Dem’s Cons. Çanakkale TSK
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova SK – Binatlı YSK
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe KKSK – M. Hacıali Yılmazköy SK
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta TBSK – Düzkaya KOSK
Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş GSK – Geçitkale GSK
24 Eylül 2023 Pazar
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe GBSK – Ozanköy SK
Gönyeli Stadı: Gönyeli SK – Hamitköy ŞHSK
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Miracle Değirmenlik SK