Süper Lig ve 1.Lig’de 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu. 1.haftanın programı da açıklandı.

1.hafta programı:

AKSA SÜPER LİG

21 Eylül 2023 Perşembe

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya (Saat 19.00)

22 Eylül 2023 Cuma

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke TSK – Yonpaş Dumlupınar (Saat 19.00)

23 Eylül 2023 Cumartesi

Lefkoşa Atatürk Stadı: Göçmenköy İYSK – Yeniboğaziçi DSK

Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK

24 Eylül 2023 Pazar

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami AK – Pera L. Gençler Birliği SK

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova TSK – Doğan Türk Birliği

Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya SK – Cihangir GSK

25 Eylül 2023 Pazartesi

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol – Miracle Karşıyaka ASK (Saat 19.00)

AKSA 1.LİG

23 Eylül 2023 Cumartesi

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi – Dem’s Cons. Çanakkale TSK

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova SK – Binatlı YSK

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe KKSK – M. Hacıali Yılmazköy SK

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta TBSK – Düzkaya KOSK

Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş GSK – Geçitkale GSK

24 Eylül 2023 Pazar

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe GBSK – Ozanköy SK

Gönyeli Stadı: Gönyeli SK – Hamitköy ŞHSK

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Miracle Değirmenlik SK