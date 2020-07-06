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Derya: Kimlerle işbirliği içinde olunduğunun şifreleri çözüldü

6 Temmuz 2020
CTP Milletvekili Doğuş Derya, Cumhuriyet Meclisi, Başbakan Ersin Tatar

CTP Milletvekili Doğuş Derya Cumhuriyet Meclisi’ndeki konuşmasında, olağanüstü dönemlerde halkın can havliyle her şeye tamam dediği dönemlerde, alınan kararların sahiplerinin kimlerle işbirliği içinde olduğunun şifrelerinin çözüldüğünü kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar’ın, Tabipler Birliği’nin açtığı davayı sorgulamasının yanlış olduğunu söyleyen Derya, “Bu ülkenin başbakanı doktorlara hakaret etti. Kimler dürttü toplum sağlığını riske atacak  kararlar aldınız. Bizim ülkemiz kumar lobilerinin elindedir” iddiasında bulundu.

Pandemi hastanesinin yapılmamasını eleştiren Derya, 15 günde pandemi hastanesi yapılabileceğine dikkat çekti.

Başbakan Tatrar’ın pandemi hastanesi konusundaki açıklamalarını da eleştiren Derya, “Siz siyasetin daniskasını yapıyorsunuz. Ben utanıyorum sizin aldığınız kararlardan” dedi.

Alınan kararların sürekli değiştirilmesini de eleştiren Derya, sürekli gündem değiştirilmeye çalışıldığını savundu.
Derya, “Ülkeye eldeki pcr testi kadar değil, onun yarısı kadar insan alınması gerekirdi, dışardan geleceklerin her gün değil, gün aşırı olması gerekirdi ki kontrolü sağlanabilsin” dedi.


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