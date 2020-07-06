En acı ölüm ve Tufan Hoca haklıdır…

Yeni Başsavcı hükümeti uyarmış: “Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili Tabipler Birliği’nin açtığı davayı kaybedebiliriz, Salgın Hastalıklar Yasası’nı devreye koyunuz ve yetkiyi Sağlık Bakanlığı’na devrediniz.”

Hükümet Pazar günü, güneş battıktan sonra, panik halinde covid-19 ile ilgili aldığı bütün kararları ortadan kaldırdı ve “artık yetki Sağlık Bakanlığındadır” dedi. Ve ekledi: Bu akşam Sağlık Bakanlığı gerekli açıklamaları yapacaktır.”

Sağlık Bakanlığı “gerekli” açıklamayı yapmadı.

Havada KKTC’ye gelen bir uçak vardı ve o yolcuların KKTC’ye hangi prosedürde gireceği ortada kalmıştı.

O akşam herkes birbirine bu soruyu sordu ama yanıt alamadı.

Sağlık Bakanlığı sabaha karşı 03:00’da “gerekli” açıklamayı yapma lütfunda bulundu ve KKTC’ye giriş koşullarını duyurdu.

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Son gerçekleşen bu olay neyi tarif eder biliyor musunuz?

Mevcut hükümetin süreci yönetemediğine ve beceriksizliklerinden dolayı her an bir felakete maruz kalabileceğimize…

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Aşağıdaki açıklamayı ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptı.

Benim deyimim ile Tufan hoca:

“Mağusa Hastanesi pandemi hastanesi olacaktı… 45 gün içinde yeni pandemi hastanesi yapılacaktı… Yeni Cezaevi binası pandemi hastanesi olacaktı… Haziran sonu ihaleye çıkılacak, hastane iki ay içinde tamamlanacaktı… GAÜ hastanesi yıl sonuna bitirilecek ve pandemi için kullanılacaktı… Yıl sonuna ayrı bir pandemi hastanesi yapılacaktı… Hastanede 170 yatak ayrılmıştı ve an itibarıyla ayrı bir pandemi hastanesine ihtiyaç yoktu… Şimdi yol haritası: Kolan hastanesi satın alınacak ve pandemi hastanesi yapılacak… Fiyatı? Henüz bilmiyoruz… Gerçekten de bu, “kriz yönetimi” değil olsa olsa “yönetim krizi”. Ya da kısasını söyleyelim: Kaos…”

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Tufan hoca yerden göğe kadar haklıdır ve söylediği doğrudur.

Yaşadığımız tam bir kaostur ve bedeli de canımızdır.

Böylesi beceriksizliklerden dolayı coronavirüs yüzünden ölürsek bu en acı ölüm olur…