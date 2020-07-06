Şahali: Böylesi stratejik bir kuruma yapılacak istihdamların takipçisi olacağız

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada hükümetin aldığı hiçbir kararın arkasında olmadığını savundu.

CTP Milletvekili Erkut Şahai de, bu Mecliste konuşulanların hiç biri söylenmemiş, gösterilmemiş bir şey üzerinden beyanda bulunmayacağını belirterek, hükümetin aldığı hiçbir kararın arkasında olmadığını savundu.

Dün akşam alınan karara değinen Şahali, Sağlık Bakanlığı’nın açıklama yapmayacağını söylemesi ve ardından gece saat 2 sıralarında açıklama yapmasını eleştirdi.

Bu arada Meclis’te yine sözlü tartışmalar yaşandı.

Devletin yazılı konuştuğunu ifade eden Şahali, eğer Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar resmi gazetede yayımlanmadıysa, uygulanmayacağını, muteber olmadığını kaydetti.

Şu anda inen uçakların hangi düzenlemeye tabi olduğunu soran Şahali, herhangi bir düzenleme olmadığını söyledi.

“Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, pandemi konusunda ilgili tek yetkili olması beni endişelendiriyor” diyen Şahali, Pilli’nin toplumu ilgilendiren ciddi krizin ilk gününden itibaren söylediğinin arkasında duramadığını savundu.

Sağlık Bakanı Pilli’nin herkesi ilgilendiren bir konudaki açıklamasının insani bir saatte olması gerektiğini vurgulayan Şahali, test kitleri konusunda Bakan Pilli’inin açıklamalarını hatırlatarak, eleştirilerde bulundu.

Hükümetin bir takım olamadığını da ileri süren Şahali, sosyal medyadaki uyarıların hükümetin çalışmasında etkili olduğunu savundu.

Şahali, “Pandemi sürecini güven içinde atlatmak istiyoruz ama maalesef bunu göremiyoruz” diyerek, Jet skandalıyla ilgili raporun bir an önce açıklanmasını istedi.

Şahali, Mesleki Yeterlilik Yasası’nın önemine işaret eden Şahali, yerel iş gücünün bu mesleki standartlara göre düzenlenmesi gerektiğini, uygun eleman bulunamadığı için yurt dışından istihdam sağlanmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ülke hayvancısının bir belirsizlik içinde bulunduğunu ifade eden Şahali, sektörün sorunlarına işaret etti.

Şahali, Kıbrıs Türk hayvancısını korumanın hükümetin görevi olduğunu, tek başına Tarım Bakanlığını sorumlu tutmanın doğru olmayacağını söyledi.

Hükümetin istihdam politikasını da eleştiren Şahali, Spor Dairesi’nde 16 kişilik istihdam için sorulan sorulardan örnekler verdi.

Şahali, sırada Kooperatif Merkez Bankası istihdamı olduğunu, böylesi stratejik kuruma yapılacak istihdam konusunda hassas davranılmasının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Şahali, Mesleki Yeterlilik Yasasının ülkedeki iş gücüne hayırlı olmasını temenni etti.