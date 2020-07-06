Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle kabul etti.

Tasarının görüşülmesinde, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, tasarıya ilişkin raporu okudu. Rogers, komitenin oybirliğiyle onayladığı yasanın 10 yıldır beklediğini, bu yüzden yasanın tamamlanmasına önem verdiklerini ifade ederek, yasanın içeriği hakkında bilgi verdi, emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÖZYİĞİT

Tasarı hakkında ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yasanın meclise kimin getirdiğinin bir önemi olmadığını belirterek, önemli olanın memleket için güzel şeylerin olması olduğunu, yasaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yasada bir eksiklik olduğunu, başka yasalardan bu yasaya atıfta bulunulması gerektiğini belirten Özyiğit, istihdam konusunda başka yasalarda atıfta bulunulmadığı eleştirisinde bulundu.

Örgün eğitimde zaman içinde bir takım hatalar yapıldığını ifade eden Özyiğit, sınıfta kalmanın kaldırıldığını, sistemin içine sonradan dahil edilen çocuklar için bunun sıkıntılara sebep olduğunu kaydetti.

Yeniden iki defa sınıfta kalan çocukları için bir düzenleme yapılması önerisinde bulunan Özyiğit, ülkedeki ara eleman açığının giderilesi için bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle ister istemez biraz daha içine kapanıp, yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini, yerli istihdam için bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Özyiğit, yeni meslek alanlarının yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Mesleki Yeterlilik Yasası hakkında konuşarak, iş kazalarının olmaması için, yasanın çok ince elenip sık dokunduğunu söyledi, meslek edindirme konusunda ivme kazandıracağına inanç belirtti.

Ülke için önemli bir konu olan yasanın yürürlüğe girmesiyle, halka daha kaliteli işlerin sunulmasının sağlanacağını ifade eden Gündüz, yasanın mesleklerin tanımlanmasını da sağlanacağını kaydetti.

Yasa hakkında ayrıntılı bilgiler veren Gündüz, mesleki yeterliliklerin ortaya konulması için yasanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Meslek komitelerinde başkan olacak kişiler hakkında düzenlemeler getirildiğini, atamaların dışardan değil ilgili sektörlerden yapılmasını sağladıklarını söyleyen Gündüz, uluslararası yeterlilik konusunda da düzenlemeler yapıldığını anlattı.

BEROVA

UBP Milletvekilli Özdemir Berova da, Mesleki Yeterlilik Yasası’nın önemine değinerek, Bakanlık yaptığı dönemden örnekler vererek, yaşadıkları deneyimleri aktardı.

Zaman içinde 50 yakın meslek grubu içinde standardizasyon yapıldığını ifade eden Berova, nitelikli insan kaynağı açısından mesleklerin bu yasa ile birlikte bir bütün olarak değerlendirileceğini kaydetti.

Çıraklık eğitimine gitmeye karar veren öğrencilere bir dıştan bitirme zorunluluğu olması nedeniyle, bir endişe yarattığını ifade eden Berova, önümüzdeki dönemde bir açık lise uygulaması getirilerek, endişelerin giderilmeye çalışılacağını söyledi.

Meclisin çalışma usulü konusunda, uygulamanın sahadaki pratikliği yönünde bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Berova, önümüzdeki olağan üstü toplantılarda toplumun faydasına olan yasaların geçmesini arzu ettiğini kaydetti.

Berova, yasanın ülkeye faydalı olmasını temenni etti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, yasanın Anayasa Mahkemesi’nden dönmemesini ümit ettiğini, söz konusu yasa ile düşünülen gibi bir gelişme sağlanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Ülkede denetim olmadığını, yasanın geçebileceğini ancak gerekli denetim ve önlemlerin alınmaması halinde, yasanın hiçbir işe yaramayacağını ifade eden Angolemli, “otel çalışanım var ama otelde çalışan yok, çünkü otelin verdiği ücreti yeterli bulmuyorlar” dedi.

Ucuz emek konusunun yasanın işleyişinde yaratacağı sorunlara işaret eden Angolemli, yasa güzel olmasına rağmen gerekli önlemler alınmazsa işe yaramayacağını kaydetti.

Hükümetin pandemi krizinde 10 Mart’tan itibaren konuyu Sağlık Bakanlığı’na devretmesi gerektiğini, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında bunu yapması gerektiğini anlatan Angolemli, çıkarılan yasalara hükümetin bile uymadığını savundu.

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, Mesleki Teknik Yasa Tasarısı konusunda katkı koyan herkese teşekkür ederek, uzunca bir süre yasa tasarısı üzerinde çalışılarak, ihtiyaçların giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Yasayla otellerdeki ara eleman ihtiyacının da giderilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını belirten Ataoğlu, kısa zamanda denetim konusundaki sıkıntıların giderilmesini temenni etti.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, Erkut Şahali’nin eleştirilerini yanıtlayarak, alınan kararların hayvancılar ve imalatçılarla birlikte alındığını söyledi.

Alınan kararların süt dökülmesin diye alındığını ifade eden Oğuz, ülkede beklenmedik bir krize karşı tedbir aldıklarını, hayvancılarla ilgili ön ödeme yapmakla ilgili çalıştıklarını kaydetti.

Oğuz, sanki kriz bitmiş gibi davranmanın mümkün olmadığını, krizin bitmediğini, 1 ay sonra belki de bu koşulların daha kötü olacağını, normal şartlarmış gibi konuşmanın ise söz konusu olmayacağını ifade etti.

Oğuz, kendileri ne yaptıysa, hayvancı ayakta kalsın diye yaptıklarını vurgulayarak, alınan kararların tek başına alınmadığını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da ilgili yasanın 10 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek, ülkenin önünü açacak önemli bir yasa olduğunu kaydetti.

Yeni açılım, değişimin önünü açacak yasanın hakkı yenmesin diye genel gerekçesi hakkında bilgiler veren Bakan Çavuşoğlu, yasanın bir çok ilklere imza atacağını söyledi.

Mesleki yeterlilik çerçevesinin yasa geçtikten sora ilan edileceğini, meslek standartlarının geliştirileceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, sertifikasyon sitemi kurularak belgelendirme yapılacağını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, ülke çalışma hayatında çok daha kaliteli iş gücü yaratılacağını vurgulayarak, yaşam boyu eğitimin bu yasayla birlikte tüm meslek liselerinde geçerli olacağını vurguladı.

Ardından Meclis Genel Kurulu, Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul etti.