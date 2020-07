Özkan Uğur ikinci kez kanseri yendi

View this post on Instagram

Selamlar Allah’a şükürler olsun raporlarım temiz çıktı 2. kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım dualarınız iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.İnşallah en kısa zamanda bu korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim Sevgilerle