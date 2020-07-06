KanserMagazin

Özkan Uğur ikinci kez kanseri yendi

6 Temmuz 2020
MFÖ, Özkan Uğur, lenfoma

Bir süre önce ikinci kez kansere yakalanan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, hastalığı yendiğini açıkladı.

MFÖ grubunun solistlerinden 66 yaşındaki Özkan Uğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda son raporlarının temiz çıktığı müjdesini verdi.

Sahneden bir fotoğrafını paylaşan Özkan Uğur, “İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle” ifadelerini kullandı.

Uğur’a ilk olarak 2013 yılında lenfoma teşhisi konulmuş ve sanatçı bu hastalığı yoğun tedavilerin ardından hastalığı yenmişti. MFÖ’nün solistlerinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 23 Nisan dolayısıyla Gülhane Parkı’nda verdikleri konserde Uğur’un ikinci kez kanser tedavisi gördüğünü ve bu yüzden aralarında olmadığını açıklamışlardı.


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