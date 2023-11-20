Denner rekor kırarak şampiyon oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Kasım 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Denner rekor kırarak şampiyon oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Denner rekor kırarak şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası final yarışı ile son buldu.

21 aracın start aldığı yarışta, Deniz Denner-Ömer Topçu ikilisi St Hilarion etabının rekorunu kırarak 1.20.936 ile yarışı kazanıp şampiyon oldular. Oldukça çekişmeli geçen senenin son tırmanma yarışında Loucas Christoforou 01.21.366 ile ikinci olup sezonu ikinci olarak tamamladı. Üçüncü ise Çağkan Bozalanlar-Erol Barçın ikilisi oldu.


E3 kategorisinde Kemal Topçuoğlu-İlknur Topcu birinci gelip şampiyon olurken, ikinciliği  Behiç Topcu-Ahmet Demiray ikilisi aldı.

E4 kategorisinde Ahmet Bağrıaçık-Hakan Bağrıaçık birinci gelerek Şampiyon olurken, ikinci Ahmet-Çilem Öksüzoğluları oldu. Üçüncü ise Bektaş Talay geldi.

S2 kategorisinde Çağkan Bozalanlar-Erol Barçın kazanırken, Selen Bilgimer-Ali Burhan ikinci, Hakan Biricik-Ahmet Biricik üçüncü oldular.

E2 kategorisinde Deniz Denner-Ömer Topçu birinci gelirken, Emre Erosal-Emre Türkelman ikinci olarak yarışı tamamladılar.

Kadınlarda günün birincileri pilotlarda Emine Keremoğlu olurken co pilotlarda İlknur Topçu birinci oldu. İkinciler pilotlarda Huri Bağrıaçık co pilotlarda Çilem Öksüzoğluları ve üçüncü Yasemin Yalçınkaya oldular.

Yıldıray Debreli anısına geçilen etaplarda yarış sonunda Yıldıray Debreli Yarışın kahramanları Cengizhan Güngör ve Can Yılmaz seçildiler.

Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen, Avenue Dereboyu, Çelikkaya Motors, Eurol, Near East Bank, Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts katkıları ile gerçekleşen Tırmanma Şampiyonası son yarışında ödüller yarış sonunda Servis alanında takdim edildi.

 

Dereceler:

 

SIRA NO               KAPI NO               PİLOT     CO-PİLOT             ARAÇ     BEST TIME           SINIF

1             2             Deniz Denner     Ömer Topçu        Mitsubishi Lancer Evo     00:01:20,936      E2

2             3             Loucas Christoforou                       Talex      00:01:21,366      E1

3             6             Çağkan Bozalanlar            Erol Barçın          Skoda Fabia R5  00:01:29,411      S2

4             5             Kemal Topçuoğlu               İlknur Topcu        Honda Civic        00:01:34,408      E3

5             12           Emre Erosal        Emre Türkelman               Ford Fiesta Proto               00:01:35,258      E2

6             16           Selen Bilgimer    Ali Burhan Sevil  Mitsubishi Lancer Evo VI               00:01:36,773      S2

7             10           Ahmet Bağrıaçık               Hakan Bağrıaçık Nissan Skyline    00:01:36,840      E4

8             11           Ahmet Öksüzoğluları        Çilem Öksüzoğluları          Nissan Silvia               00:01:37,387      E4

9             17           Hakan Biricik      Ahmet Biricik      Subaru Impreza 00:01:41,263      S2

10           7             Behiç Topçu        Ahmet Demiray  Honda CRX          00:01:42,229      E3

11           14           Bektaş Talay                      Nissan Silvia        00:01:47,380      E4

12           19           Can Yılmaz                         Nissan Silvia        00:01:51,040      E4

13           20           Orhan Keleş        Doğan Sündü      Nissan Silvia        00:01:53,539      E4

14           25           Emine Keremoğlu                           Nissan Silvia        00:01:55,800      E4

15           24           Huri Bağrıaçık     Yasemin Yalçınkaya          Nissan 350Z        00:01:56,287      E4

16           23           Cengizhan Güngör            Salih Durmuş      Mazda Rx-7         00:02:14,203      E4

 

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Tags:2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası
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