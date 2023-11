Denner rekor kırarak şampiyon oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası final yarışı ile son buldu.

21 aracın start aldığı yarışta, Deniz Denner-Ömer Topçu ikilisi St Hilarion etabının rekorunu kırarak 1.20.936 ile yarışı kazanıp şampiyon oldular. Oldukça çekişmeli geçen senenin son tırmanma yarışında Loucas Christoforou 01.21.366 ile ikinci olup sezonu ikinci olarak tamamladı. Üçüncü ise Çağkan Bozalanlar-Erol Barçın ikilisi oldu.

E3 kategorisinde Kemal Topçuoğlu-İlknur Topcu birinci gelip şampiyon olurken, ikinciliği Behiç Topcu-Ahmet Demiray ikilisi aldı.

E4 kategorisinde Ahmet Bağrıaçık-Hakan Bağrıaçık birinci gelerek Şampiyon olurken, ikinci Ahmet-Çilem Öksüzoğluları oldu. Üçüncü ise Bektaş Talay geldi.

S2 kategorisinde Çağkan Bozalanlar-Erol Barçın kazanırken, Selen Bilgimer-Ali Burhan ikinci, Hakan Biricik-Ahmet Biricik üçüncü oldular.

E2 kategorisinde Deniz Denner-Ömer Topçu birinci gelirken, Emre Erosal-Emre Türkelman ikinci olarak yarışı tamamladılar.

Kadınlarda günün birincileri pilotlarda Emine Keremoğlu olurken co pilotlarda İlknur Topçu birinci oldu. İkinciler pilotlarda Huri Bağrıaçık co pilotlarda Çilem Öksüzoğluları ve üçüncü Yasemin Yalçınkaya oldular.

Yıldıray Debreli anısına geçilen etaplarda yarış sonunda Yıldıray Debreli Yarışın kahramanları Cengizhan Güngör ve Can Yılmaz seçildiler.

Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen, Avenue Dereboyu, Çelikkaya Motors, Eurol, Near East Bank, Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts katkıları ile gerçekleşen Tırmanma Şampiyonası son yarışında ödüller yarış sonunda Servis alanında takdim edildi.

Dereceler:

SIRA NO KAPI NO PİLOT CO-PİLOT ARAÇ BEST TIME SINIF

1 2 Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo 00:01:20,936 E2

2 3 Loucas Christoforou Talex 00:01:21,366 E1

3 6 Çağkan Bozalanlar Erol Barçın Skoda Fabia R5 00:01:29,411 S2

4 5 Kemal Topçuoğlu İlknur Topcu Honda Civic 00:01:34,408 E3

5 12 Emre Erosal Emre Türkelman Ford Fiesta Proto 00:01:35,258 E2

6 16 Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 00:01:36,773 S2

7 10 Ahmet Bağrıaçık Hakan Bağrıaçık Nissan Skyline 00:01:36,840 E4

8 11 Ahmet Öksüzoğluları Çilem Öksüzoğluları Nissan Silvia 00:01:37,387 E4

9 17 Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 00:01:41,263 S2

10 7 Behiç Topçu Ahmet Demiray Honda CRX 00:01:42,229 E3

11 14 Bektaş Talay Nissan Silvia 00:01:47,380 E4

12 19 Can Yılmaz Nissan Silvia 00:01:51,040 E4

13 20 Orhan Keleş Doğan Sündü Nissan Silvia 00:01:53,539 E4

14 25 Emine Keremoğlu Nissan Silvia 00:01:55,800 E4

15 24 Huri Bağrıaçık Yasemin Yalçınkaya Nissan 350Z 00:01:56,287 E4

16 23 Cengizhan Güngör Salih Durmuş Mazda Rx-7 00:02:14,203 E4