Deniz çipurası büyük yalan

DAÜ Öğretim Görevlisi Uzman Biyolog Türkay Öyken, piyasada “deniz çipurası” diye daha pahalı satılan balığın da denizdeki çiftliklerde yetiştirildiğini söyledi

Havadis Web Tv’de Melek Arabacıoğlu’nun hazırlayıp sunduğu Kulis programına katılan DAÜ Öğretim Görevlisi Uzman Biyolog Türkay Öyken ülkemizdeki balık çiftlikleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Öyken, “Ülkemizdeki balık çiftlikleri balık tüketicileri tarafından pek sevilmiyorlar. Bir balıkçıya gittiğiniz zaman ve örneğin çipura balık almak istiyorsanız iki tür çipura ile karşılaşıyorsunuz.

“Çiftlik çipura” ve “deniz çipura” diye. Denizindir, daha lezzetlidir fazla müdahaleye maruz kalmamıştır diye düşünerek çoğumuz denizden olanı tercih ediyor. Ancak bu bilgiyi paylaşmam gerekiyor ki; ikisi de ayni balıktır. İkisi de denizlerde kurulmuş ağlardan oluşan çiftliklerde yetişiyorlar. Birisi yaklaşık üç ayın sonunda satışa sunulduğu için boyutu daha küçük, daha düşük maliyete oluştuğu için düşük fiyattan satılıyor ve adına “çiftlik çipura” deniyor. Diğeri ise, yaklaşık altı ay yetiştirildikten sonra piyasaya veriliyor. Daha yüksek maliyete oluştuğu için ise diğerine göre daha pahalıya satılıyor. Bu defa da ismine “deniz çipura” deniyor. Sonuçta her ikisi de ayni çiftliklerde yetişmiş, ayni kalitede balıklardır. Çiftlik çipuranın fiyatı 25 TL kilosu iken, deniz çipurası denenin fiyatı iki kata yakın. Bu tamamen yanlış bir algıdır her ikisi de denizde büyüyen çiftlik balığıdır” dedi.