KıbrısManşet

Deniz çipurası büyük yalan

Deniz ve çiftlik çipurasının tek farkı fiyatı...

DAÜ Öğretim Görevlisi Uzman Biyolog Türkay Öyken, piyasada “deniz çipurası” diye daha pahalı satılan balığın da denizdeki çiftliklerde yetiştirildiğini söyledi

 

Havadis Web Tv’de Melek Arabacıoğlu’nun hazırlayıp sunduğu Kulis programına katılan DAÜ Öğretim Görevlisi Uzman Biyolog Türkay Öyken ülkemizdeki balık çiftlikleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Öyken, “Ülkemizdeki balık çiftlikleri balık tüketicileri tarafından pek sevilmiyorlar. Bir balıkçıya gittiğiniz zaman ve örneğin çipura balık almak istiyorsanız iki tür çipura ile karşılaşıyorsunuz.

“Çiftlik çipura” ve “deniz çipura” diye. Denizindir, daha lezzetlidir fazla müdahaleye maruz kalmamıştır diye düşünerek çoğumuz denizden olanı  tercih ediyor. Ancak bu bilgiyi paylaşmam gerekiyor ki; ikisi de ayni balıktır. İkisi de denizlerde kurulmuş ağlardan oluşan çiftliklerde yetişiyorlar. Birisi yaklaşık üç ayın sonunda satışa sunulduğu için boyutu daha küçük, daha düşük maliyete oluştuğu için düşük fiyattan satılıyor ve adına “çiftlik çipura” deniyor. Diğeri ise, yaklaşık altı ay yetiştirildikten sonra piyasaya veriliyor. Daha yüksek maliyete oluştuğu için ise diğerine göre daha pahalıya satılıyor. Bu defa da ismine “deniz çipura” deniyor. Sonuçta her ikisi de ayni çiftliklerde yetişmiş, ayni kalitede balıklardır. Çiftlik çipuranın fiyatı 25 TL kilosu iken, deniz çipurası denenin fiyatı iki kata yakın. Bu tamamen yanlış bir algıdır her ikisi de denizde büyüyen çiftlik balığıdır” dedi.




İlgili Makaleler

kısmet
16 Kasım 2018

“Kısmet” Florida’da gösteriliyor

16 Kasım 2018

Gürsel sevenlerini üzdü

Sterlin , Euro- Enflasyonla topyekün mücadele
16 Kasım 2018

Sterlin 6,88’den işlem görüyor

fuat oktay
16 Kasım 2018

“Zorluklardan birlikte güçlenerek çıkacağız”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2018, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Kapalı