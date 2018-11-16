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Murat Övünç geceye hayat kattı

GİRNE’DE CANLI MÜZİĞE DEVAM: Girne’de canlı müzik geceleriyle dikkat çeken Backwood XL, ünlü fenomen Murat Övünç’ün sürpriz ziyaretiyle renkli anlar yaşadı

Girne’nin canlı müzik mekanı Backwood XL, müzik dolu gecelerine tüm hızıyla devam ediyor. Sürpriz gecelerin gerçekleştiği Backwood XL’da geçtiğimiz hafta sonu yine harika bir eğlence yaşandı. Mekanın sevilen sanatçısı Gökhan Çınar’ın sahnesine ünlü fenomen Murat Övünç sürpriz yaptı.

Yakın dostu Gamze Yücel’i mekanında ziyaret ederek sürpriz yapan ünlü fenomen oldukça yoğun ilgi gördü. Mekana eğlenmeye gelen Murat Övünç sahneye çıkmayı da ihmal etmedi. Övünç’ün sahneye çıktığı anlarda eğlence dolu anlar yaşandı. Mekanın enerjisine enerji katan ünlü fenomen, Backwood eğlencesine ortak oldu. Övünç gecede sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmekten de geri kalmadı.

Diğer taraftan mekanda Gökhan Çınar ve orkestrasının performans gösterdiği canlı müzik geceleri oldukça yoğun ilgi görüyor. Gökhan Çınar’ın muhteşem sahnesi gelen konuklardan tam not almaya devam ediyor. Müzik, eğlence, coşku ve dans dolu Backwood XL geceleri tüm hızıyla devam ediyor.

 




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