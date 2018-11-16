Sterlin 6,88’den işlem görüyor

Sterlin dün akşam saatlerinde 6,7900 seviyelerine kadar gerileyen Sterlin bugün 6,88 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar, dün akşam saatlerinde 5,3050’ye kadar gerilemesi sonrasında bugün yeniden 5,36 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6,09’dan alıcı buluyor.

Dolar/TL, dün 5,3045 ile son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından, bugün 5,36 seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL, ABD ile Türkiye arasında son dönemde pozitif seyreden diplomatik ilişkilerin uzun vadeye yayılabileceğine ilişkin iyimserliğin artmasıyla dün 5,3045 ile son 10 günün en düşük seviyesini gördü ve günü de önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 5,3366’dan tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlayan dolar/TL, dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,7 artışla 5,3730 seviyelerinden alıcı buluyor.

Euro/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,09’dan alıcı buluyor.