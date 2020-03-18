KıbrısManşet

Defin işlemlerinde yeni düzenlemeler

18 Mart 2020

Din İşleri Başkanlığı, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, hastalık riski ortadan kalkıncaya kadar cenaze namazları ve cenaze defin işleriyle ilgili yeni bazı düzenlemelere giderek din görevlilerine yazılı olarak duyurdu.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, görevlilere yönelik duyurdukları hususların uygulanmasında vatandaşların da görevlilere yardımcı olmasını istedi.

Atalay’ın cenaze namazları ve defin işlemleri hakkındaki genelgesi şöyle:

“1. Cenaze namazları, günün herhangi bir zamanında kılınabileceği ve bu sürece mahsus olmak üzere olabildiğince az katılımla kılınmasının daha uygun olduğu cenaze sahiplerine bildirilmelidir.

2. Cenaze namazına katılan cemaatimiz saf oluştururken, Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği mesafe gözetilmelidir.

3. Cenazenin taşınması ve defnedilmesi sürecinde görev alan kişiler, sürecin tamamında uygun maske ve eldiven giymeli, hijyen kurallarına uymalıdır.

4. Cenaze defin sürecinde sadece defnedecek kişiler ya da görevliler kabre inmelidir.

5. Cenaze kabre indirilirken ve üzeri örtülürken Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ettiği mesafe ve korunma tavsiyeleri gözetilmelidir.

6. Defin sürecinin hızlandırılması amacıyla kabrin üstünün örtülmesinde iş makinesi kullanılmasında İslam dini bakımından sakınca yoktur.

7. Cenaze öncesi ve/ veya sonrası taziye amacıyla musafaha ve kucaklaşma dahil her türlü temastan kaçınılmalı, tavsiye edilen mesafe korunarak sözlü taziye ile yetinilmelidir.

8. Defin sonrasında okunması adetten olan Sure ve duaların bu süreçte din görevlilerince kendi evlerinden okunması daha uygundur.

9. Bu süreç sonlanıncaya kadar, her türlü ev/cami ortamlı toplu mevlid ve dua etkinliklerinden kaçınılmalı, din görevlileri bu yöndeki talepleri kendi evlerinden yerine getirmelidir.

10. Enfekte olmuş cenazelerin namaz ve defin işlemleri, belediyeler, muhtarlıklar gibi ilgili birimlerle işbirliği ile Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Başkanlığı gibi sağlık ve afet durumunda yetkili ve yetkin kurumların belirlediği kurallara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

11. Duygusal yoğunluğun en yüksek olduğu dini uygulamaların başında gelen cenaze işlem sürecinin tamamında din görevlisi yukarıda zikredilen esasların uygulanması için diğer görevlileri ve cemaati, hassasiyetle uygun bir dil ve yöntem ile yönlendirmelidir.

12. Din görevlilerimiz sürecin tamamında uyulması gereken kuralları öğrenmek ve uygulamakla yükümlüdür.”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güneyde Merkezî Cezaevi’nde corona kargaşası!

Güneyde Merkezî Cezaevi’nde corona kargaşası!

18 Mart 2020
Photo of Ali Pilli hastaneye kaldırıldı

Ali Pilli hastaneye kaldırıldı

18 Mart 2020
Photo of Salgın KKTC’de artıyor – Dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aştı

Salgın KKTC’de artıyor – Dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aştı

18 Mart 2020
Photo of Güneydeki uçuş yasağı tüm ülkeleri kapsayacak

Güneydeki uçuş yasağı tüm ülkeleri kapsayacak

18 Mart 2020
Photo of Özersay alınan kararları açıkladı

Özersay alınan kararları açıkladı

18 Mart 2020
Photo of Ticaret Odası 1 milyon TL ayırdı

Ticaret Odası 1 milyon TL ayırdı

18 Mart 2020
Photo of İşsizlik ödeneği alan sigortalılara duyuru

İşsizlik ödeneği alan sigortalılara duyuru

18 Mart 2020
Photo of Pilli: Karantinada bir lokal bulaşma söz konusu değil

Pilli: Karantinada bir lokal bulaşma söz konusu değil

18 Mart 2020
Photo of Yurt dışında tedavi gören hastalar için telefon hattı

Yurt dışında tedavi gören hastalar için telefon hattı

18 Mart 2020
Photo of Serbest Çalışan Hekimler Birliği Pilli’nin görevden alınmasını istedi

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Pilli’nin görevden alınmasını istedi

18 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı