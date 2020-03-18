KıbrısManşet

Bakanlar Kurulu ithal ete izin verdi

18 Mart 2020

Bakanlar Kurulu ithal et izni verdi… Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tüketicilerin uygun fiyatlarla kırmızı ete erişimini sağlayarak kişi başına tüketim miktarını artırmak amacıyla, karkas et ithal, alım ve satıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:

1- 32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nın 5’inci maddesinin (12)’nci fıkrası uyarınca, Toprak Ürünleri Kurumu’nun, karkas et ithal, alım ve satımı hususlarında görevlendirilmesi,

2- Toprak Ürünleri Kurumu’nun bu görevi, sınıf, cins ve miktar yönleriyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının olur ve uygunluğunu aldıktan sonra, T.C. Tarım Kredi Kooperatifleri ile iştiraklerinden ve/veya T.C. Et ve Süt Kurumundan gerçekleştirmesi”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güneyde Merkezî Cezaevi’nde corona kargaşası!

Güneyde Merkezî Cezaevi’nde corona kargaşası!

18 Mart 2020
Photo of Ali Pilli hastaneye kaldırıldı

Ali Pilli hastaneye kaldırıldı

18 Mart 2020
Photo of Salgın KKTC’de artıyor – Dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aştı

Salgın KKTC’de artıyor – Dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aştı

18 Mart 2020
Photo of Güneydeki uçuş yasağı tüm ülkeleri kapsayacak

Güneydeki uçuş yasağı tüm ülkeleri kapsayacak

18 Mart 2020
Photo of Özersay alınan kararları açıkladı

Özersay alınan kararları açıkladı

18 Mart 2020
Photo of Ticaret Odası 1 milyon TL ayırdı

Ticaret Odası 1 milyon TL ayırdı

18 Mart 2020
Photo of İşsizlik ödeneği alan sigortalılara duyuru

İşsizlik ödeneği alan sigortalılara duyuru

18 Mart 2020
Photo of Pilli: Karantinada bir lokal bulaşma söz konusu değil

Pilli: Karantinada bir lokal bulaşma söz konusu değil

18 Mart 2020
Photo of Yurt dışında tedavi gören hastalar için telefon hattı

Yurt dışında tedavi gören hastalar için telefon hattı

18 Mart 2020
Photo of Serbest Çalışan Hekimler Birliği Pilli’nin görevden alınmasını istedi

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Pilli’nin görevden alınmasını istedi

18 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı