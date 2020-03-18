Kıbrıs

E’ler Piliç’ten LTB Paylaşım Mutfağına yardım

18 Mart 2020

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, E’ler Piliç’in paylaşım mutfağına 100 kiloya yakın hindi 750 civarı da yumurta gönderdiğini açıkladı.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle: “Erçin Çoban dost, arkadaş ve yardımsever, hindi sağlıklıdır dedi paylaşım mutfağına 100 kiloya yakın hindi gönderdi, yumurta önemli dedi 750 civarı da yumurta gönderelim dedi…

Mesafe uzaklığınız 2 metre ama kalp sıcaklığınız sınırsız olsun….

Etrafımızda bu kadar güzel insanlar olsun başarırız.

Evde kalın sağlıkla kalın…”




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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