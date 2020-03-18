E’ler Piliç’ten LTB Paylaşım Mutfağına yardım

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, E’ler Piliç’in paylaşım mutfağına 100 kiloya yakın hindi 750 civarı da yumurta gönderdiğini açıkladı.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle: “Erçin Çoban dost, arkadaş ve yardımsever, hindi sağlıklıdır dedi paylaşım mutfağına 100 kiloya yakın hindi gönderdi, yumurta önemli dedi 750 civarı da yumurta gönderelim dedi…

Mesafe uzaklığınız 2 metre ama kalp sıcaklığınız sınırsız olsun….

Etrafımızda bu kadar güzel insanlar olsun başarırız.

Evde kalın sağlıkla kalın…”