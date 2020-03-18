İngiltere’de okullar tatil edildi

İngiltere’de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kritik görevdeki kamu çalışanlarının çocukları dışında diğer çocuklar için okulların Cuma gününden itibaren tatil ilan edildiğini söyledi.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti NHS, 32 yeni teyitli ölüm vakasıyla birlikte İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısının 104’e çıktığını duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kritik görevdeki kamu çalışanlarının çocukları dışında diğer çocuklar için okulların Cuma gününden itibaren tatil ilan edildiğini söyledi.