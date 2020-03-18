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İngiltere’de okullar tatil edildi

18 Mart 2020

İngiltere’de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kritik görevdeki kamu çalışanlarının çocukları dışında diğer çocuklar için okulların Cuma gününden itibaren tatil ilan edildiğini söyledi.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti NHS, 32 yeni teyitli ölüm vakasıyla birlikte İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısının 104’e çıktığını duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kritik görevdeki kamu çalışanlarının çocukları dışında diğer çocuklar için okulların Cuma gününden itibaren tatil ilan edildiğini söyledi.

Mayıs ve Haziran’da yapılacak olan GCSE ve A-Level sınavları ertelendi.
koronavirüs



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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