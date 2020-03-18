İtalya’da bir günde en yüksek ölüm

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları 200 bini, ölü sayısı ise 8 bini geçti. İtalya’da corona virüs nedeniyle bir günde yaşanan en yüksek ölüm gerçekleşti.

Ülkede son 24 saatte 475 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 2 bin 978’e yükseldi. Diğer taraftan, İngiltere’de corona virüs nedeniyle astım ve şeker hastası 54 yaşındaki bir Türk hayatını kaybetti. Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında bir Türk kadın, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. İran’da corona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 135’e vaka sayısı 17 bin 361’e yükseldi. Diğer taraftan Avrupa’daki ölü sayısı Asya”yı geçti. İngiltere’de ölü sayısı 104’e yükseldi.

Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısını 203 bin 567 olarak bildirdi.

Siteye göre, Covid-19 nedeniyle toplam 8 bin 160 kişi öldü, 82 bin 813 kişi de iyileşti.

İTALYA’DA BİR GÜNDE EN YÜKSEK ÖLÜM

İtalya’da corona virüs nedeniyle bir günde yaşanan en yüksek ölüm gerçekleşti. Ülkede son 24 saatte 475 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 2 bin 978’e yükseldi.

İNGİLTERE’DE ÖLÜ SAYISI 104’E YÜKSELDİ

İngiltere’de corona virüs nedeniyle ölü sayısı 33 kişi artarak 104’e yükseldi.

Vaka sayısı 10’un altında kalan ülke ve bölgeler de şöyle sıralandı:

“Monako, Paraguay, Reunion Adası, Guatemala, Honduras, Ruanda, Guyana, Küba, Gana, Trinidad ve Tobago, Manş Adaları, Etiyopya, Moğolistan, Guam, Porto Riko, Aruba, Fildişi Sahili, Kenya, Seyşeller, Nijerya, Çuraçao, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fransız Polinezyası, Gabon, Gibraltar, Kırgızistan, St. Barth, Mayotte, Tanzanya, Barbados, Liberya, Karadağ, Namibya, Saint Lucia, Saint Martin, ABD Virjin Adaları, Cayman Adaları, Sudan, Nepal, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Benin, Butan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Ekvator Ginesi, Gambiya, Grönland, Gine, Vatikan, Moritanya, Montserrat, St Vincent ve Grenadinler, Somali, Surinam, Esvati̇ni̇ ve Togo.”

54 YAŞINDAKİ BİR TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

NTV Temsilcisi Gökhan Bozkurt, İngiltere’de 54 yaşındaki astım ve şeker hastası bir Türk’ün corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

AVUSTURYA’DA 28 YAŞINDAKİ TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişinin 28 yaşındaki Yonca Akyol olduğunu söyledi. Büyükelçi Ceyhun, baba Mustafa Akyol ile görüşerek taziyelerini ilettiğini aktardı.

AVUSTURYA’DA CORONA VİRÜS’TEN ÖLEN İLK TÜRK

Avusturya’da ilk defa bir Türkün Corona virüsten hayatını kaybettiğini belirten Ceyhun, aileye her türlü desteğin verildiğini kaydetti. Ceyhun, Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın aileyle temas halinde olduğunu belirterek, merhumenin naaşının bugün mümkün olduğunca hızlı şekilde defnedileceği bilgisini paylaştı.

Öte yandan baba Mustafa Akyol, böbrek ve şeker hastalığı bulunan kızına koronavirüs teşhisi konulduğunu ve geçen hafta perşembe gününden bu yana yoğun bakımda tutulduğunu anlattı.Akyol, hastaneden edindikleri bilgiye göre kızlarının sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Kızımın annesi ve ablası çok kötü durumdalar, hem kızımızı bu kadar genç yaşta yitirmiş olmak hem de elimizden hiçbir şeyin gelmemesi, kızımızı son bir kez görememiş olmak bizleri perişan etti.” dedi.

Hem büyükelçinin hem de başkonsolosun kendisini arayarak olayla yakından ilgilendiğini aktaran Akyol, konsolosluktan yetkililerin Avusturya makamlarıyla temas halinde olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı da Avusturyalı yetkililerle görüşerek başta vefat eden ailenin yakınları olmak üzere gerekli testlerin yapılması, psikolojik ve fiziki her türlü desteğin verilmesi için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının 1471’e, hayatını kaybedenlerin ise 3’e yükseldiğini açıklamıştı.

İRAN’DA 1135 ÖLÜM

İran’da, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 kişi artarak 1135’e yükseldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 147 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Böylece toplam can kaybının 1135’e çıktığını aktaran Reisi, vaka sayısının da 1192 kişi artarak 17 bin 361’e ulaştığını ifade etti.

5710 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Şu ana kadar bu virüs nedeniyle tedavi gören 5 bin 710 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini veren Reisi, halka zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları uyarısını tekrarladı. Çin ve İtalya’nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran’da, virüs ilk kez 19 Şubat’ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart’a kadar iptal edilmişti.

İSPANYA’DA 558 ÖLÜM

İspanya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısının 13 bin 700’ü geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 558’e yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, Covid-19 günlük bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs vaka sayısının 13 bin 716’ya çıktığını belirtti.

Açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 558’e yükseldiği ve ülke genelinde, Covid-19 taşıyan 774 kişinin yoğun bakımda olduğu kaydedildi. Simon, İspanya’da düne kıyasla Covid-19 vaka sayısında 2 bin 538 artış olduğunu ifade etti. Bu, salgın sürecinde İspanya’da bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka artışı oldu.

“EN ZOR DÖNEM DAHA GELMEDİ”

Simon ayrıca Madrid’de bir huzurevinde 17 yaşlının bir hafta içinde yeni tip corona virüsten ölmesinin ardından savcılığın soruşturma başlattığını açıkladı. Başkent Madrid, 355 ölü ve 4 bin 871 vaka ile Kovid-19’un İspanya’da en çok görüldüğü bölge olarak kayıtlara geçti.

Madrid’de bir hafta öncesine göre yoğunluk oranı metrolarda yüzde 69, otobüslerde yüzde 75 azaldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, mecliste yaptığı konuşmada, “En zor dönem daha gelmedi.” demişti.

KIRGIZİSTAN YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞİNİ YASAKLADI

Kırgızistan’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarından itibaren yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Kırgızistan hükümeti, bugün, ülkede ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 19 Mart’tan itibaren yabancıların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. Müslümanlar Dini İdaresi de camilerde cuma namazları kılınmayacağını duyurdu.

SALGIN ABD’DE SİLAH SATIŞLARINI ARTTIRDI

ABD’de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü. Covid-19 vakalarının yoğunlaştığı eyaletlerden biri olan New Jersey’de (NJ) bir silah satış mağazasında yönetici olarak çalışan Wayne Vide, son iki üç gündür mağazanın kapısında kuyruk oluştuğunu söyledi.

Bu durumun normal olmadığını anlatan Vide, ‘’Sanırım insanlar şu sıralar belirli hizmetlerin kesileceğinden endişe duyuyor, evlerini ve ailelerini nasıl koruyacakları konusunda korku yaşıyor. Bunun için silah alımına yöneliyorlar. En çok satılan silahlar ev korumaya yönelik olanlar.’’ dedi.

Vide, silah stoku yapılmaması için satışlarda sınırlamaya gittiklerini ifade etti. Virüs salgını vakasının 70’e yaklaştığı Virginia eyaletinde de silah satışları büyük oranda arttı.

Covid-19’un yoğun görüldüğü bölgelerde silah mağazalarının önünde kuyruklar oluştu. Silah Şiddetini Önleme Kampanyası Başkanı Kris Brown, yaptığı açıklamada, silah satışlarının artışıyla birlikte oluşacak potansiyel tehlikelere işaret etti.

Brown, ‘’Salgın paniği ile yapılan silah alımlarından kaynaklı ölümlerde trajik bir artış yaşanabilir. Silah sahiplerinin yüzde 40’ı, silahlarını evde kilitsiz bir ortamda saklıyor. Bu durum kaza ölümlerine davetiye çıkarıyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Tüketici İlişkileri (Consumer Affairs) isimli kurumun internet sayfasında yer alan bilgilendirmeye göre internet üzerinden silah satışı yapan Ammo.com sitesinin son 11 gündeki satışları yüzde 68 arttı.

RUSYA’DA EĞİTİME ARA

Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, covid-19 nedeniyle 23 Mart’tan itibaren tüm okulların 3 haftalık tatile gireceğini söyledi.