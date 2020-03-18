Sosyal mesafe tedbirleriyle yaklaşık bir yıl yaşamamız gerekebilir

Britanyalı bilim insanı, okulları ve restoranları birkaç hafta kapalı tutarak normal hayatımıza dönebileceğimize dair fikirlerin yanlış olduğunu söyledi…

Çin’in Vuhan kentinde tespit edildikten sonra dünya çapında yayılan yeni koronavirüs, tüm çabalara rağmen etkisini sürdürüyor.

Dünya çapındaki vaka sayısının bugün itibarıyla 200 bini geçtiği bildiriliyor. Ancak sağlık görevlilerinin henüz pandeminin başında olduğumuza dair uyarılar göz önüne alındığında bu rakam artabilir.

Kovid-19 diye bilinen hastalığın sosyal yaşama etkisi de büyük oldu. Pek çok sektör çalışanı evden çalışmaya geçerken, sinema gösterimleri ya da önemli bilim toplantıları iptal edildi, pek çok ülkede eğitime ara verildi, hava trafiği durdu, Disneyland’le Universal Studios kapanma kararı aldı ve NBA gibi büyük müsabakalar askıya alındı.

Halk sağlığı uzmanları, sosyal mesafe kapsamındaki bu tür önlemlerin viral pandemilerin kontrol altına alınmasında temel olduğunu düşünüyor.

Harvard Tıp Okulu’na göre sosyal mesafe, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında ortaya çıkan damlacıkları bir başkasının soluması riskini azaltmak için bireyler arasında yeterli mesafeyi koruma anlamına geliyor. Kısacası insanların her gün genellikle farkında bile olmadan sergilediği bazı davranışların değiştirilmesini gerektiriyor.

Öte yandan bu sosyal mesafe tedbirlerinin ne kadar süreceği merak konusu. Bazı bilim insanlarına göre sosyal mesafe, yaklaşık bir yıl sürebilir.

Vox’a konuşan Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan Adam Kucharski, okulları ve restoranları birkaç hafta kapalı tutarak normal hayatımıza dönebileceğimize dair fikirlerin yanlış olduğunu söyledi.

Salgınların nasıl yayıldığını anlatan The Rules of Contagion (Bulaşma Kuralları) kitabının da yazarı olan Kucharski, “Önümüzdeki birkaç hafta içinde virüsün ortadan kalkmasının bir yolu yok” dedi.

“Bu virüs, potansiyel olarak bir veya iki yıl boyunca dolaşacak, bu yüzden bu zaman çizelgeleri üzerinde düşünmemiz gerekiyor” diyen Kucharski, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu konuda iyi bir seçenek yok. Uygulamayı düşünebileceğiniz her senaryoda ciddi dezavantajlar var. Virüsün bulaşmasını sürdürülebilir biçimde azaltmanın tek yolu ciddi ve sürdürülemez önlemler.

Sosyal mesafe kapsamında alınması gereken bireysel önlemler aslında çok çeşitli. Forbes’a göre bunlar arasında büyük toplanmalarda yer almamak, sık paylaşılan nesnelere dikkat etmek, trafiğin ve toplu taşımaların yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmamak, işyerlerine, okullara, spor salonlarına ve sinemalara gitmemek, kapalı alanda kalabalığa karışmamak, tokalaşmamak ve mümkün olduğunca evde kalmak gibi tedbirler yer alıyor.

News.com’un aktardığına göre Avustralya Sağlık Şefi Brendan Murphy de bu sabah yaptığı açıklamada, herhangi bir sınırlama önleminin en az 6 ay “sürdürülebilmesi” gerektiğini söyledi.

“Ne yaparsak yapalım bunu en az 6 ay yapmalıyız” diyen Murphy, “Başbakanın dediği gibi, bu yeni etkileşim yollarını 6 ay veya daha uzun süre uygulamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe, Vox, News.com.au