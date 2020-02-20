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DAÜ Rektör Vekilliğine Hasan Demirel getirildi

20 Şubat 2020

DAÜ Senatosu Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hasan Demirel’i Rektör Vekili olarak VYK’ya önerdi.

Rektör Osam’ın istifası sonrasında olağanüstü toplanan DAÜ Senatosu, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu(VYK) Rektör Vekili olarak atanmasını önereceği isim için seçim gerçekleştirdi.

Yapılan seçimde, Profesör Doktor Hasan Demirel 43 oy, Profesör Doktor Metin Gürkanlar 10 oy alırken 1 oy da boş çıktı.

Yapılan seçim sonrasında toplanan DAÜ VYK’sı da Profesör Doktor Hasan Demirel’i DAÜ Rektör Vekilliğine getirdi.

BRT’ye açıklama yapan DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, yapılan atamanın sonrasında rektörlük için münhal sürecinin başlatılacağını söyledi.
Rektörlük için aday olmayacağının teminatını vermiş iki isim arasında yapılan seçim sonrasında Profesör Demirel’in Rektör Vekili olarak göreve getirildiğini ifade eden Özcenk, DAÜ rektör seçiminde son derece şeffaf ve adil bir süreç yürütüleceğinden herkesin emin olmasını istedi.




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