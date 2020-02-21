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Lefke halkının vergileri yatırıma dönüşüyor

21 Şubat 2020

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Belediyesi, öz kaynakları ile Cengiz Topel Hastanesi yolunda taş duvar, kaldırım çalışması ve çevre düzenlemesi yapımına devam ediyor.

 

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, verdiği bilgide, belediyenin öz kaynakları ile Lefke – Güzelyurt ana yolundaki Cengiz Topel Hastanesi kavşağının başlangıç noktasından hastaneye kadar olan 500 metrelik yolun kenarına yayaların trafikte daha güvenli bir şekilde gidebilmeleri için yaya kaldırımı yapımına başlandığını söyledi. Kaya, yol boyunca taş duvar yapımına ve yol boyunca kaldırımın hastane içerisinde bitiş noktasında çevre düzenlemesi ve oturma bankları koymak için çalışmalar başlattıklarını söyledi.

 




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