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Biri levhaya çarptı, diğeri bahçeye girdi

21 Şubat 2020

 İki araba çarpıştı, araçlar hurda sürücüler hastanelik oldu

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke- Güzelyurt anayolunun Cengiz Topel Hastanesi yakınlarında dün saat 09.00 sıralarında trafik çarpışması meydana geldi. Çarpışmada 2 kişi yaraladı.

 

Çarpışma, 87 yaşındaki Ali Ersener’in FC 645 plakalı araba ile Gemikonağı istikametine doğru giderken,  Cengiz Topel Hastanesi’ne dönen yol kavşağında, Cengizköy-Yeşilyurt istikametine doğru seyreden 49 yaşındaki Serkan Solmaz’ın sürdüğü GB 568 plakalı arabaya geçiş önceliği tanımaması sonucu meydana geldi. FC 645 plakalı araba hastaneyi gösteren levhaya çarparken, GB 568 plakalı araba da İnanç Arıca’nın evini çevreleyen servi ağaçlarını devirerek avlu içerisine girdi.

Olayda FC 645 plakalı arabanın sürücüsü Ali Ersener, Cengiz Topel Hastanesi’nden olay yerine giden sağlık görevlilerince yapılan ilk yardım tedavisinden sonra ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne götürülürken, GB 568 plakalı arabanın sürücüsü Serkan Solmaz Cengiz Topel Hastanesi’ne götürüldü.

Çarpışma ile ilgili polis soruşturması sürüyor.




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