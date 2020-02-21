Mahkeme dün 3 tanığı dinledi

Bulut Akacan’ın tutuklu 11 diğer sanığın ise tutuksuz yargılandığı yasadışı sanal bet davasında savcılığın tanıklarının dinletilmesine devam edildi

Evrim Kamalı

Yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Âdemoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Ayla Döşemeciler, Dürem Varoğlu ve Hüseyin Yiğit Gökdereli dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. İddia makamı 3 tanık daha dinletti. Şimdiye kadar dinlenen tanık sayısı 7 oldu.

Hafızoğlu: MDP 50 bin TL’lik ödeme yaptı

İddia makamının 5. Tanığı Mehmet Hafızoğlu şunları söyledi: MEPAŞ Şirketi direktörüyüm. Bulut Akacan’a ait inşaatlara malzeme veriyordum. Düzenli ödemeler alıyorduk. 50 bin TL bir ödeme aldık. Tüm işlemlerimiz kayıt altındadır. MDA şirketi adına kayıt tutmuştuk. MDA şirketinin kime ait olduğunu bilmiyorum. Park yatırım şirketi ile de çalışıyorduk.

Kanlıbaş: Elegan Sitesi’nin farklı dairelerinde Kalebet için çalıştım

tanık Umut Can Kanlıbaş ise şunları aktardı: 2018’in Ağutos ayında Alas isimli biri ile tanıştım. Bana sanal bet işi teklif etti. 3 buçuk ay Kalebet’te çalıştım. İlk zamanlarda evde daha sonra Elegan Sitesi’nin farklı dairelerinde bu işi yaptım. Kalebet’te her türlü casino oyunu ve spor bahisleri oynatılıyordu. Ben hesap açma işleri ve canlı destek işleri yapıyordum. Hesap açma işleri internet üzerinden yapılıyordu. Canlı destekte oyuncuların istekleri ile ilgileniyordum. Teoman kod adını kullanıyordum. Günün 3 zaman diliminde 8 saat çalışıyordum. 2019 ocak ayı ortalarında ayrıldım. Yönetim, finans ve call-center departmanları vardı.

Avukatlar Kanlıbaş’ı sorguladı

Kanlıbaş, Akacan’ın avukatının, “Kalebet’in lisansı kime ve hangi ülkeye aitti sorusuna ise “lisansı yoktu. Vardı ama ben oradayken bitmişti. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Yurt dışında bir ülke ama hangisi bilmiyorum” diye yanıt verdi. Tanık, “çalıştığınızı söylediğiniz sitede kaç daire vardı, kimin kirasındaydı biliyor musunuz” sorusuna da “bilmiyorum” cevabı verdi. Tanık Kanlıbaş, Okan Erdoğan’ın avukatının sorularını da yanıtladı. Tanık, “Okan Erdoğan’ı site içerisinde gördünüz mü” sorusuna “hayır” yanıtı verirken avukat,” sizde yasa dışı sanal bet faaliyetlerde bulundunuz neden sanık değil tanıksınız” diye sordu. Mahkeme bu sorusunun tutanaklardan çıkarılmasını istedi. Tanık da soruyu cevaplamadı.

Gülcan Karabaş: Sigorta talep ettim şirket yok dediler

tanık Gülcan Karabaş ise şunları ifade etti: Dobrabette çalışmaya başladım. Haziran 1 itibari ile çalışmaya başladım. 307 numaralı dairede faaliyet gösteriyorduk. Call-center görevi yapıyordum. Kullanıcı adım Berna idi. Hepimizin bir kullanıcı adı vardı. Çalışanlar kendi aralarında SKYPE ile iletişim kuruyordu. Sigorta talep ettiğimde bir şirket olmadığını benim bir şirket ayarlamam halinde parasını vereceklerini söylediler.

Akacan’ın avukatı tanığı sorguladı

Tanık, Akacan’ın avukatının sorusunu üzerine Bulut Akacan’ı site içerisinde hiç görmediğini söyledi. Tanık, bir başka soru üzerine baskında kendisinin de olduğunu, ifade için polise gidip salınanlardan olduğunu söyledi. Tanık “kendisine dava okunup okunmadığına dair” soruyu da “hayır” olarak cevapladı. Tanık, 307 nolu dairenin kime ait olduğunu bilmediğini söyledi.

Tanığın dinlenmesinin ardından duruşma bugün saat 13.30’a ertelendi