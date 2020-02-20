The National Interest insan ırkının sonu olabilecek denizaltıları sıraladı

The National Interest, mevcut veya henüz tasarım aşamasında olan 5 tip denizaltının insan ırkını yok edebileceğini veya onu kıyamet gününe yaklaştırabileceğini belirtti.

Soğuk savaşın en doruk noktasında, Ohio sınıfından tek bir denizaltının, şehir büyüklüğündeki 288 hedefi 30 dakikadan daha kısa bir süre içinde radyoaktif kül haline getirebilecek yetenekte olduğu hatırlatılan The National Interest, bir diğer ölümcül silahın, yapımına 2020 yılı içinde geçilmesi gereken Columbia sınıfı balistik füze denizaltısı olduğu ifade edildi.

Yazıda ayrıca, Rusya’nın “en sessiz balistik füze denizaltısı” olarak gösterilen ve R-30 Bulava füzeleriyle donatılan 955A Borei nükleer denizaltı, Sineva balistik füzelere sahip 667BDRM Delfin (Delta IV) denizaltısı ve 3M-14K Kalibr seyir füzeleri taşıyan 885M Yasen denizaltısı hatırlatıldı.

Daha önce The National Interest, Rusya’nın diğer tüm nükleer gücü ‘ilk vuruşta’ yok edilse de Borei sınıfı nükleer denizaltılarından fırlatılan füzelerin Amerika’yı ‘ıssız’ bir yere dönüştürme yeteneğine sahip olduğunu yazmıştı.

Halihazırda Rusya Donanması için Borei sınıfından 8 denizaltının inşa edilmesi planlanıyordu. Aralarından üçü: Yuriy Dolgorukov, Aleksandr Nevskiy ve Vladimir Monomah artık ordunun envanterine dahil edildi. Knyaz Vladimir adlı dördüncü denizaltı test ediliyor.