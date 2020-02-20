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“Kıbrıs’taki yasa dışı bahis çetesinin üyeleri” Samsun’da yakalandı

20 Şubat 2020

Samsun’un düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağlantılı çetenin üyesi 4’ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

A.A.’nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KKTC’deki yasa dışı bahis çetesinin Samsun’da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerden S.İ, N.İ. ve D.İ’nin KKTC’den Samsun’a geldiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler ile KKTC üzerinden Samsun’da yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen G.E., G.M. ve S.M. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde yapılan aramada cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, ziynet eşyaları ve bir miktar para ile kiralık kasa kartı ele geçirildi.




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