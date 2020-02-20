Yayaya çarpıp kaçtı

Bu akşam saat 18:30 sıralarında, Girne – Lefkoşa Anayolunun Boğazköy kavşağı yakınlarında, plakası ve ismi henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan 39 yaşındaki Mesut Bozdoğan’a çarpmıştır.

Olayda yaralanan Mesut Bozdoğan’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Çarpışmaya methaldar araç ve sürücüsü aracı ile olay yerinden kaçmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.