Dünya

Londra’da camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı

20 Şubat 2020

İngiltere’nin başkenti Londra’da, camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı.

İngiliz basınındaki haberlerde, saldırganın koşarak camiye girdiği ve namaz kılan din görevlisini boynundan bıçakladığı aktarıldı. Saldırıda bir kişi yaralanırken, bıçaklı saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu. Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda, emniyet görevlilerinin cami içinde bir kişiyi kelepçelediği görülebiliyor.

Bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan cami görevlisinin 70’li yaşlarda olduğu açıklandı. Londra Emniyet Müdürlüğü, birkaç yerinden yaralandığı bildirilen bu kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.




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