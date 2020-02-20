Londra’da camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı

İngiliz basınındaki haberlerde, saldırganın koşarak camiye girdiği ve namaz kılan din görevlisini boynundan bıçakladığı aktarıldı. Saldırıda bir kişi yaralanırken, bıçaklı saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu. Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda, emniyet görevlilerinin cami içinde bir kişiyi kelepçelediği görülebiliyor.

LATEST — London police arrest man for attempted murder after a stabbing incident at a downtown mosque pic.twitter.com/6hxmuZXk2Z — DAILY SABAH (@DailySabah) February 20, 2020