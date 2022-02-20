DAÜ ile Oxford Üniversitesi iş birliğinde yürütülen projenin ilk sonuçları açıklandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Oxford Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi projesinin ilk sonuçları 14 Şubat 2022 tarihinde, Quality of Life Research Journal dergisinde yayınlandı.

Söz konusu araştırma projesi kapsamında, iki yıl boyunca DAÜ proje araştırma ekibi ada çapında 18-55 yaş arası kadınlardan, sağlık geçmişleri, sağlıkta yaşam kalitesi, sağlık hizmetlerine erişimi, sağlık durumlarının ekonomi üzerindeki yükü ve yaşam tarzı ile ilgili kapsamlı veri topladı. Toplanan epidemiyolojik verinin analizlerine başlanmış olup, ilk aşama olarak çalışma örneklemini oluşturan 7 bin 646 kadının bu yaş aralığındaki tüm kadınları temsil ettiği, demografik özetlerinin 2019 nüfus projeksiyonları ile karşılaştırılarak gösterilmiştir. Örneklemin tümü kullanılarak, 18-55 yaş aralığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan kadınların Sağlıkta Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36) sonuçları yayınlanmıştır. Yayında sunulan, SF-36 ölçeği sonuçları, 18-55 yaş aralığındaki kadınların fiziksel işlev, sosyal işlev, zihinsel sağlık, vitalite (zindelik-yorgunluk), ağrı ve sağlığa genel bakış açıları ile ilgili istatiksel değerler ilk kez hesaplanmıştır. Bu bağlamda, çalışma bir ilk olma özelliği taşımakta olup bundan sonra yapılacak hastalık bazlı çalışmalar için bir referans noktası oluşturacaktır.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölüm Başkanı ve proje araştırmacısı Prof. Dr. Bahar Taneri, bu gibi uluslararası iş birliği içeren çalışmaların akademik değerine vurgu yaparak, bu sayede öğrencilerin uluslararası projelerde tecrübe edinme fırsatı elde ettiğini belirtti. Ayrıca, uzun vadede bu araştırma projesinden birçok sonuç çıkacağını, dolayısı ile veriye dayalı toplum sağlığı stratejilerinin geliştirilmesinde büyük önemi olacağını aktardı.

Oxford Üniversitesi’nden proje baş araştırmacısı Dr. Nilüfer Rahmioğlu yaptığı açıklamada “Çalışma, Kuzey Kıbrıs toplumu için ilk olmasının yanı sıra, Doğu Akdeniz bölgesi için de ilk defa bu boyutta bir örneklem içermiştir. Çalışmada zihinsel ve fiziksel hayat kalitesi ölçümleri çeşitli demografik gruplarda karşılaştırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi, Avrupa’daki toplum verileri ile paralel şekilde, fiziksel sağlığın genç kadınlarda daha iyi olduğunu ve yaş aldıkça zihinsel sağlığın daha iyileştiğini göstermiştir. Araştırmanın bir sonraki aşamasında örneklemin içerisinde çeşitli hastalık grupları tanımlanarak, toplumun kadın sağlığı haritası oluşturulacaktır ve bu hastalıklarda çevresel faktörlerin ve genetik faktörlerin rolü incelenecektir. Genetik çalışma, örneklemin %10’nundan toplanan tükürük örnekleri üzerinden gerçekleştirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Dr. Rahmioğlu projenin sivil toplum ayağının Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği tarafından temsil edildiğini belirterek DAÜ ve Oxford Üniversitesi tarafından akademik sonuçları yayınlandıkça, sonuçların toplum ve gerekli mercilerle paylaşılacağını, veriye dayalı farkındalık ve savunuculuk çalışmalarının yapılacağını vurguladı. Dr. Rahmioğlu, sonuçların topluma geri dönüşünün öneminin altını çizerek, proje ile ilgili detaylı bilgiye www.kisaainsiyatifi.com internet adresinden ulaşılabileceğinin bilgisini verdi. Ayrıca, Life Research Journal dergisinde yayınlanan ilk sonuçlara https://link.springer.com/article/10.1007/s11136-022-03100-7 internet adresinden de ulaşılabileceği belirtildi.